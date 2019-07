Nii saab naine voodis hoo sisse!

Sigmund Freud oli esimene, kes teadvustas kliitori olulisust naise seksuaalsuses. Naise kliitoril on 8000 närvi, mida on rohkem kui üheski muus kehaosas ja hinnanguliselt 75% orgasmidest saadaksegi just kliitoril. Mehed masturbeerivad pea iga päev. Naiste jaoks on orgasm sama võimas ja lõdvestav, ent selleni jõudmine on keerulisem. Masturbeerimist pahatihti häbenetakse.

Kuidas kliitori orgasmi saavutada?

Alustada tuleb anatoomiast-kus asub kliitor (vaata pildil Clitoral hood ja Clitoris-mõlemad vajavad massaazi):

Keskmiselt kulub kliitori orgasmini käe või keelega masseerides 20 minutit ning see on täiesti normaalne, et võib veelgi kauem minna. Tundub nagu päris palju tööd! Kliitori orgasmini saab ka palju kiiremini jõuda! Siinkohal on kliitori stimuleerijad tänuväärt abimehed ja viivad orgasmini vaid mõne minutiga. Kui vaginaalseks ehk G-punkti orgasmiks ei ole paljudel naistel vibratsiooni vaja, vaid piisab survest, siis kliitori orgasmiks on kindlasti vibratsioone vaja.

Stimuleerija ergonoomiline kuju suunab vibratsioonide võluväe täpselt õigesse kohta. Abimeest saab kasutada ka penetratsiooni ajal asetades selle armastajate vahele otse kliitorile. Kuna vibrolained võivad väga võimsad olla, on kogemus palju nauditavam, kui panna kliitorile libestit. Naise puhul on oluline meeles pidada, et kui stimuleerimine katkestatakse, siis orgasmi saavutamiseks peab uuesti algusest alustama: vahetades vibratsioonilainete tugevust nõrgemast tugevamaks, et erutus kulmineeruks. Käega stimuleerides on abi kliitori orgasmi kreemist, mis suurendab piirkonnas verevoolu ja tundlikkust.

Milline stimuleerija valida?

Hea kliitori stimuleerija on valmistatud meditsiinilisest silikoonist, mis on intiimpiirkonna jaoks parim materjal. Lisaks on ta veekindel ning võimsa mootoriga. Odavad stimuleerijad ei pea vastu ega masseeri piisava sageduse ega tugevusega. Enamus stimuleerijaid on diskreetse välimusega ja umbes arvutihiire suurused. Varustatud 1 multikiire-mootoriga. Osadele naistele meeldib vibratsiooni asemel imemise tunne, mis saavutatakse õhk-vaakumstimuleerijatega.

Naine võib kliitori stimuleerimise ajal tunda ebamugavustunnet. Põhjuseks on asjaolu, et massaaz hõlmab ka häbemeluu-õndraluulihast (PC- pubococcygeus), mis on üks oluline nii-öelda orgasmilihastest. Kui sind huvitab, kus see täpselt on, siis need on lihased, millega naine poole pissimise pealt tegevuse lõpetada suudab.Toonuses PC avab naistele täiesti uue naudingute maailma. Rasedatel ja sünnitanud naistel on põiepidamatus sage mure, mis pärsib ka nende suguelu. Vormist väljas PC-d peetakse üheks intiimpiirkonna tundetuse põhjuseks.

Mure lahendamine on aga lihtne: selleks on spetsiaalselt väljatöötatud tupekuulid, mis treenivad vaagnapõhjalihaseid ja muudavad tupe tihedamaks! Hea tupekuul on 50-140gr raske ning treenimise tulemusena naise orgasmid tihenevad ning võimenduvad. Ühtlasi kaob põiepidamatuse mure ning ebamugavustunne kliitori massaazi ajal.

Nüüd küsimus meestele-kui tihti sina oma kallima kliitori orgasmini viid?

