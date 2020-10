Seks ja väike sissetulek: kas rikkad seksivad rohkem?

Kõrvalt vaadates tundub, nagu jõukamad inimesed oleksid õnnelikumad. Seks vabastab ajus kolm erinevat neurokemikaali, mis tekitavad kogu keha endale allutava heaolutunde. Ent CNNi uudistepommi kohaselt seksime me kogu ühiskonnana vähem kui kunagi varem.

Kui aastal 2000 ei seksinud hinnanguliselt 18,9 protsenti 18–24 aasta vanustest meestest, siis aastal 2018 on see number kasvanud juba 30,9 protsendini. Seda me juba teame, et mida vanemaks me saame, seda vähem seksi meie argielus on. Naised vanuses 25–34 aastat kannatavad samasuguse seksipõua käes.

Miks me vähem seksime?

Kui suur tegu süütuse kaotamise näol on tehtud, siis hakkavad rolli mängima teised faktorid. Lääne ühiskonnas on täiskasvanuks saamine ja püsisuhete loomine võrreldes näiteks Aasiaga tublisti edasi lükkunud. Kui 1960ndatel abiellusid naised keskmiselt 20- ja mehed 23-aastaselt, siis praeguseks tehakse seda pea kümme aastat vanemana. Lapsepõlve pikendatakse koolis käimise ja mugavalt vanemate juures elamisega. Olgem ausad, vanemate katuse all on keeruline vürtsikat suguelu elada. Kogu ühiskonnana oleme me täiskasvanuks saamise edasi lükanud. Elame kauem kodus, hakkame hiljem tööl käima ja ise enda arveid maksma.

Mis seos on sissetulekul ja seksimisel?

Analüütikud võtsid luubi alla 4000 meest ja 5000 naist ning uurisid nende seksimise sagedust ja sissetulekut. Selgelt joonistus välja, et eriti mehed, kellel ei olnud üldse töökohta või kes teenisid keskmisest vähem, seksisid ka oluliselt vähem. Pea kolmandik meestest kannatas seksipõua käes. Naiste puhul ei mõjutanud sissetulek nende seksuaalseid naudinguid nii tugevalt.

Mehed defineerivad end oma töö kaudu. Kui küsida naiselt, kes ta on, siis on vastuseks reeglina tema nimi. Kui sama küsimust mehelt küsida, saad vastuseks, millega ta tegeleb. Kui mehel pole tööd või ta pole oma sissetulekuga rahul, on tema enesehinnang madalam. See aga omakorda mõjutab tema libiidot. COVID-19 on maailma majandust tugevalt raputanud. USAs on töötuse määr hüppeliselt kasvanud. Kui veel veebruaris olid tööandjad hädas tublide käsilaste leidmisega ja pidevalt oli turul ligi 3 miljonit vaba töökohta, siis nüüdseks on töötuse määr tõusnud 7,9 protsendini. Ka Eestis on töötuse määr üle 7 protsendi. Seks on hea tervise üks alustaladest ja meid ootab ees seksipõuast võimendatud tervishoiusüsteemi koormamine.

Ajastul, mil me kõik veedame ebaproportsionaalselt palju aega ekraanide taga, sisustame me oma vaba aja tühja-tähjaga, selle asemel, et kallimale tähelepanu pöörata. Seksimiseks ei pea jõukas olema ja naised ei himusta mehi nende raha pärast rohkem. Inimene piirab oma naudinguid ikka ise. Seda ei tee raha. Me istume Facebookis, Instagramis või vaatame Netflixi, selle asemel, et oma kallimaga hullata. 46 protsenti alla 40-aastastest meestest vaatab pornot suisa iga nädal, see olukord on saanud uueks normaalsuseks.

Kuidas seksipõuast välja murda?

Kõik algab enesega rahulolust. See, et sissetulek ei ole nii suur, kui meeldiks, ei tähenda, et flirtida ei tohi ja peab tsölibaati pidama. Seksuaalne energia püsib elus, kui me eneserahuldusega aktiivselt edasi tegeleme. Positiivse boonusena püsime tänu orgasmidele ka tervemad.

