Seksika ema hoiatus! Kingiideed emadepäevaks

Lilled närtsivad, šokolaad teeb paksuks ja ehted lähevad moest. Erootilised mälestused on aga igavesed! Emadepäv on suurepärane võimalus öelda oma kallimale, et ta on seksikas naine.

Erootikapood Must Panter jagab tõhusaid ja vallatuid kingisoovitusi, et ka temake jõuaks orgasmini. Miks me muretseme just naiste ja mitte niivõrd meeste naudingute pärast? Mehel kulub orgasmini jõudmiseks 5,44 minutit, aga naised vajavad umbes 20 minutit. Sellepärast naised teesklevadki orgasmi. Aitab sellest! Pühi emadepäeval magamistoast tolm seksika kingitusega ja paku talle naudingut, mida ta väärib!

Kuidas naine orgasmini viia? 100% orgasmigarantii!

Orgasmisoovitus 1: kliitorimassaaž on mehe salarelv naise hullutamiseks

VIVE Minu on kõrgtehnoloogiline kliitori stimuleerija, mille ergonoomilise keha vibratsioonid hoolitsevad kogu naise tupe välisosa naudingute eest. Kliitoril on ligi 8000 närvi, mida on kaks korda rohkem kui peenisel, ja 75 protsenti naiste orgasmidest toimuvad just nimelt kliitoril. VIVE on võimas, vaikne ja diskreetne. See vibreerib kümnel erineval vibratsioonimustril, on USB-ga laetav ja veekindel. Valmistatud meditsiinilisest silikoonist. Väike, võimas ja diskreetne. Ära unusta kliitorile rohkelt veepõhist libestit panna.

Miks iga naine vajab orgasmiks kliitori stimuleerimist?

Vaginaalne seks on traditsiooniline osa paaride voodirutiinist. Samas ei jõua üle poolte naistest sel viisil kunagi võimsa orgasmini. Seetõttu tuleb kasutusele võtta lisameetmed. Igal naisel on õigus ja kohustus nautida sama võimsaid orgasmilaineid kui mehed. Kliitori stimuleerijad on kõige efektiivsem viis kliitoriorgasmini jõudmiseks. Mehe jaoks on äärmiselt erutav näha naise naudinguid kulmineerumas. Kuna naised on õnnistatud võimega saada suguühte ajal mitu orgasmi, siis ei pea muretsema, et mehe roll jääb teisejärguliseks. Otse vastupidi – las mees olla see, kes eelmängu ajal või suisa penetratsiooni ajal oma naise kliitoril mõnulained vallandab.

Pea 70 protsenti naistest vajavad orgasmi saamiseks kliitorimassaaži. Diskreetsed stimuleerijad garanteerivad lõbu ja naudingu mõlemale partnerile. Reeglid on muutunud! Traditsioonilisest vaginaalsest massaažist ei piisa naistele ja nad teavad seda.

Orgasmisoovitus 2: saladuste toa naudingute komplekt temakesele

Saladuste toa kinkekomplekt teeb emadepäeva tõeliselt nauditavaks.

Komplektis on:

• käsitsi valmistatud mask;

• kliitorit masseeriv peeniserõngas, mis pikendab mehe erektsiooni kestust;

• Nina Kiki orgasmikreem kliitorile, 2 ml;

• vibrokuul kliitori, G-punkti või nibude stimulatsiooniks;

• libesti;

• sinu ja tema orgasmikreem, mis kantakse temakese ja tema erogeensetele tsoonidele võimsamaks stimulatsiooniks;

• käesidemed, reguleeritavad;

• kõdisulg.

Kuidas naist vallatult üllatada? Anna temakesele emadepäeval kaart korraldusega ilmuda kokkulepitud ajal magamistuppa, kandes seljas ainult sekskikat pesu. Seejärel seo ta käed ja silmad kinni. Kanna kliitorile väikene kogus Nina Kiki vedelat vibraatorit ja lase mõjuda, ise samal ajal teda suudeldes. Hellita tema keha kõdisulega ja ärata tema meeled. Ootusärevus kasvab ... Peeniserõngas pikendab mehe erektsiooni kestust ja vibratsioonid pakuvad temakesele lisanaudingut.

Orgasmisoovitus 3: segaorgasm Sexy Lady kinkekomplektiga naisele

Vallatu kinkekomplekt temakesele. Pakitud luksuslikku magnetkinnitusega karpi ja musta siidpaberisse.

Komplektist leiad:

• Obsessive’i avatud jalgevahega seksikad stringid;

• luksusbrändi Lelo Noa paaride vibraatori, mis masseerib suguühte ajal temakese kliitorit. Nimelt on kliitoril kaks korda rohkem närve kui peenisel ja 75 protsenti naiste orgasmidest toimub just nimelt kliitoril;

• Shunga Secret Gardeni orgasmikreemi. Kanna väike kogus G-punktile ja lase mõni minut mõjuda. Temakese nauding ja tundlikkus on võimsam kui kunagi varem;

• massaažiõli;

• veepõhise kvaliteetlibesti;

• G-puntki vibraatori Glossy Phil;

• kupongid 50 vallatu sooviga, mida tema saab sinule oma soovidena esitada (inglise keeles);

• kõdisule.

Segaorgasm on kindel retsept superorgasmiks!

Mõnikord on seks parem kui tavaliselt. Väikesed tegevused toovad sisse suure vahe. Kliitor on naudingute süda ja selle mõnunärvid on ühendatud mitme teise erogeense piirkonnaga, nagu G-punkt või A-punkt. Naised armastavad mehi, kes suudavad multi-task’ida.

Mitme erogeense tsooni stimulatsioon pakub pikemat ja võimsamat orgasmi. Segaorgasmi võtmeks on alustada kliitori masseerimisest ja alles seejärel võtta ette G-punkt.

Orgasmisoovitus 4: seks avalikus kohas Galatea puldiga juhitava vibreeriva tupekuuliga

Kas sa oled piisavalt julge, et anda oma pult kallimale, nii et tema otsustab, millal ja kui mõnusaks sul läheb? Võite seda teha märkamatult kus iganes … kinos, restoranis, teleka ees. Pult töötab kuni kümne meetri kauguselt ja kümnel erineval vibratsioonimustril. Ideaalne abimees nii kliitori kui ka G-punkti naudinguteks.

Orgasmisoovitus 5: võimsamad orgasmid trimmis tupelihastega

Tupekuulid treenivad vaagnapõhjalihaseid. Kõik teavad, et meestele meeldib tihedam tupp rohkem. Ent lisaks sellele tugevnevad naise orgasmid ja väheneb põiepidamatuse mure. Sünnitanud naiste vaagnapõhjalihased lõtvuvad ja vajavad toonuse taastumiseks Kegeli harjutuste tegemist. Algaja eimese tupekuuli raskuseks võiks olla kuni 60 g, edasijõudnule 70–90 g ja eriti treenitud naisele 100+ g. Hea tupekuul on valmistatud meditsiinilisest silikoonist ja võngub liikumise ajal.

Vaata VIDEOST, kuidas tupekuulid toimivad.

Orgasmisoovitus 6: Kinky Me Softly luksuslik sidumiskomplekt

Rutiin on suurim suhte vaenlane. See on nagu hallitus majas. Sidumismängud pole kunagi varem olnud nii stiilsed. Rianne on luksusearmastajatele kokku pannud vallatu komplekti, millest leiad:

• kande- ja säilituskoti (31 x 40 cm);

• nibuklambrid;

• jalarauad;

• käerauad;

• ristkinnituse rakise;

• piitsa;

• kõdisule;

• maski.

Orgasmisoovitus 7: nädalateks lusti pahanduste kastiga paaridele

Pahanduste kast on paaridele, kes on valmis pühkima magamistoast tolmu ja pakkuma teineteisele vallatuid naudinguid, millel on garanteeritult õnnelik lõpp! Pahanduste kastist leiad:

• sinu ja tema vibraatori, mis masseerib vallatlemise ajal naise kliitorit;

• kuulvibraatori kliitorimassaažiks kas üksi olles või eelmängu ajal;

• peeniserõnga, mis pikendab mehe erektsiooni kestust;

• lingam-massaaži mõnumuna mehele ebamaiseks lingam’iks;

• algaja tupekuuli vaagnapõhjalihaste ja orgasmide tugevdamiseks;

• lelude puhastusvahendi;

• libesti;

• massaažiõli;

• kõdisule;

• massaažiküünla. Põleta 20 minutit ja tilguta sulanud õli kallima kehale;

• Kama Sutra mängukaardid 54 ulaka poosiga;

• kondoomid.

Orgasmisoovitus 8: pikem erektsioon, et ka naine jõuaks orgasmini

VIVE Senca kõrgtehnoloogiline vibreeriv peeniserõngas

Kuna mehed jõuavad orgasmini oluliselt kiiremini kui naised, on suureks abimeheks peeniserõngad, mis pikendavad erektsiooni kestust ja jäikust. Eriti mõnusad on peeniserõngad, mis masseerivad hullamise ajal naise kliitorit vibratsioonidega.

Senca on turu võimsaim kliitoril vibreeriv kõrgtehnoloogiline peeniserõngas. Vibreeriv peeniserõngas pikendab vahekorra kestust ja masseerib naise kliitorit.

Pika eelmängu ajal ei pruugi mehe erektsioon täisvõimsusel püsida!

See on täiesti normaalne, et mehe erutus ei ole maksimaalne samal ajal, kui kogu tähelepanu on temakesel. Mehe erektsiooni võimendamise töö teevad suurepäraselt ära spetsiaalselt paaridele loodud orgasmikreemid, mis suurendavad erutust ja muudavad intiimpiirkonna puudutustele tundlikumaks. Kui kangelasel on muresid erektsiooni püsimisega, siis erektsiooni pikendajad on vallatuste sahtli kohustuslik osa.

Orgasmisoovitus 9: sekspesu on parim viis partneri erutamiseks

Orgasmisoovitus 10: orgasmikreemid teevad mehe eest pool tööd ära

Orgasmikreeme tuntakse kui vedelaid vibraatoreid. Need erutavad naist ja teevad erogeensed tsoonid tundlikumaks. Mehe erektsioon on võimsam ja pikem. Hispaania kärbse armutilgad tõstavad libiidot.

Leia oma kallima jaoks parim seksikas kingitus e-poest.

Vallatuid naudinguid!

Must Panter