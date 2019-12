Seksikad kingiideed kallimale ja iseendale

Üks on kindel – kui teed kallimale seksika kingituse, tuleb see ringiga sinuni tagasi. Erootikapood Must Panter annab nõu, mida ulakat kallimale kingikotti panna võiks, et kumbki ei peaks pettuma ja et magamistuba säriseks pühade ajal kuumemalt kui verivorst ahjus.

Vähem tabusid ja valehäbi ning rohkem seksuaaltervisest hoolimist! Seksikad kingid ei pea olema imalad ega sadomasolikud.

1. Seksikas pesu – veetlev kehasukk Üliseksikas figuuri kaunistav kehasukk on võrgutamiseks parim. Väga pehme ja elastne. Avatud jalgevahe saadab kindla signaali selle kohta, mis kandjal mõtetes mõlgub. Mees naudib silmadega, seega on seksikas pesu parim viis tema hullutamiseks.

2. LELO SONA Sonic – kliitori stimuleerija

LELO SONA Sonicu helimasseerija stimuleerib kogu kliitorit – isegi neid kohti, mida sa ei näe – innuka, peksleva pulseerimisega, et saavutaksid tänu helilainetele hoopis teistsuguseid orgasme. Asendamatu abimees iga paari ja üksiku nautleja vallatustesahtlis.

75% naistest saavad orgasmi just kliitorit stimuleerides, sest seal asub ligi 8000 närvi. Siiski jääb kliitori hellitamine enamiku paaride seksirutiinist välja või tehakse seda minimaalselt. Rohkelt libestit ja LELO appi, armastajad!

3. Puldiga juhitavad vibreerivad tupekuulid

Tuepkuulid on mitmes mõttes kasulikud: need treenivad tupelihaseid, tänu millele võimenduvad orgasmid, ja peale selle tekitavad vibratsioonid keha värisema panevaid mõnulaineid. Geisha kuulid on ilusad nagu jõuluehted ega valmista kallimale pettumust.

4. Fifty Shades of Grey – puldiga juhitav kliitorit masseeriv peeniserõngas

Kümme erinevat mustrit ja kuus kiirust selleks, et temakese nauding oleks lõpuni võidukas. Nimelt saavad 75% naistest orgasmi kliitorit stimuleerides ja käega kulub selleks 20–40 minutit. Vibratsioonidega üksnes mõni minut. Mees muutub vibraatoriks ja rõngas tema meheau ümber pikendab erektsiooni kestust. Anna pult temakesele ja las ta ise otsustab, kui võimas ralli olema peab.

5. Sinu ja tema orgasmikreem

Sinu ja tema orgasmikreem Dragon on loodud partneritele suguühte maksimaalseks nautimiseks. Spetsiaalse koostisega kreem on valmistatud ainult looduslikest ühendistest ja ekstraktidest. Mees kannab vahetult enne vahekorda väikese koguse peenisele. Nauding ja tundlikkus võimenduvad kohe. Suguühte ajal mõjub Dragoni orgasmikreem naise intiimpiirkonnale erutavalt. Mõlemad partnerid saavad täiendava naudingu osaliseks.

6. Shunga Secret Garden – orgasmikreem temakesele

Secret Gardeni geel on loodud naise kliitoril ülima erutuse loomiseks. Kasuta seda partneriga vallatledes kui salarelva ja näita talle, kui kerge on kliitori masseerimisega naine orgasmini viia. Kas oled vahel tundnud, et orgasmini läheb väga kaua aega? Sellisel juhul on Secret Garden just see, mida sa vajad. Määri natuke kliitorile ja avasta naudingute uus tase!

7. YESforLOV – ihatekitavad lõhnad meestele ja naistele

See salapärane lõhn on mõeldud kandmiseks naistele, kuid tekitab iha nii kandjas kui ka kõigis teistes, kes tema ümbruses. Kui tahad olla oma kallima jaoks veelgi vastupandamatum või vajad lisatähelepanu, siis see lõhn teeb kogu töö. Soovitus: ära kanna lõhna iga päev, vaid ainult erilistel puhkudel, et ka ise seda nautida.

8. Seksikad erootilised mängud

Oraalseksimäng sobib paaridele, kellele meeldib oraalseks. Õrrita oma partnerit oraalselt, pakkudes talle romantilist eelmängu. Mäng hõlmab viit seksitehnikat naistele ja viit meestele.

Time to please

Mäng pakub teile avastamiseks seksuaalseid võimalusi, mille peale te varem pole tulnud. Juhipositsioon või allumine, kumba sa eelistad? Mäng sisaldab silmasidet, mida saab kasutada ka sidumislindina, kõdisulge ja käeraudu, mis avardavad su meeli mängulisel viisil. Peale selle sisaldab mäng ka kuue ülesandega brošüüri kümnes keeles. Sa ei tea kunagi, mis selles üllatavas mängus järgmisena juhtub. Mis tunne on, kui oled kinni seotud ega saa liigutada? Kui suur nauding on, kui sind kõditatakse sellal, kui su silmad on seotud ja sa midagi ei näe? Kas oled kogenud seda tunnet, kui saad peaaegu orgasmi?

Veel mänge

9. Sinu ja tema vibraator



See mänguasi garanteerib võimsaima seksuaalse naudingu ja tugevaima orgasmi mõlemale partnerile. Vibraator on ülimalt paindlik ja sobitub naise kliitorile nagu valatult. Samal ajal puutub vibraatori teine pool vastu naise G-punkti ja pakub võimast massaaži. Mehe jaoks on nauding sedavõrd suurem, sest orgasmini jõudmiseks on just tema see, kes siseneb tihedamas vagiinas sügavale, surub G-punktile ning kontrollib kliitoril asetseva vibraatori nupust partneri massaaži tugevust.

10. G-punkti nauding jõuludeks

G-puntki orgasm on teada-tuntud, kuid naise jaoks raskemini saavutatav. G-punkt asub tupe avast 2,5–8 cm kaugusel ja seetõttu ei ole meheau või vibraatori suurus oluline. Vibreerivad peenisemansetid lisavad voodielule särtsu, vibreerides täpselt õiges kohas!

Timelessi kliitoril vibreeriv peenisesuurendaja ja Fifty Shadesi jänkuvibraator

Vaata kogu valikut erootikapoe Must Panter e-poes.

Elu on nautimiseks!