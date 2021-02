Seksisaladused mehele: mida naine voodis tahab?

Igal inimesel on terve hulk erogeenseid tsoone ja need on meil kõigil erinevad. Inimene on loomult mugav ning kipub eelistama poose ja võtteid, mis enamasti töötavad. Paarisuhte sära rikub kõige rohkem rutiin, mis on ka põhjus, miks armukese pidamine on niivõrd populaarne.

Statistika järgi saab 75 protsenti meestest seksides iga kord orgasmi. Naistel nii hästi ei lähe. Vaid pooled naistest saavad vaginaalse stimulatsiooniga orgasmi. Aga olukord ei ole lootusetu, sest kliitorimassaaž pakub orgasminaudingut ligi 75 protsendile naistest. Kui paarid seda vaid rohkem harrastaksid!

Uusi asju tuleb julgelt proovida kas või selle pärast, et lemmiknaudinguallikad ja -viisid ei muutuks rutiinseks. Naise keha kõige tundlikumad piirkonnad on loomulikult vagiina ja kliitor ning enamik sekslelusid on suunatud just naistele suurema naudingu pakkumiseks

Üks olulisemaid asju, mis G-punkti stimuleerimisel tihti unustatakse, on kasutada rohkelt libestit. Naise jaoks on niisutamata vaginaalne penetratsioon ebamugav ega täida oma eesmärki – erutada! Veepõhised puhtad libestid on intiimpiirkonnale parim valik ja need sobivad ka kõikide seksleludega. Eriti oluline on kasutada libestit kliitorimassaaži ajal. Sülg kuivab liiga kiirelt ja tagajärjeks on hõõrdumine, mitte orgasm.

Kuna pea 75 protsenti naise orgasmidest saadakse kliitorit stimuleerides, siis tasub seda õigesti teha. Kliitori masseerijaid on väga palju erinevaid. Mõned on imemisfunktsiooniga, mõned vibreerivad ja mõned teevad mõlemat. Mis kellelegi sobib, on erinev, kuid alustada võiks lihtsamatest. Kui kliitor on liiga tundlik, tasub alustada nõrgematest seksleludest. Tavaliselt on hinnal ja toote võimsusel otsene suhe ning valik tuleks teha n-ö odavama klassi lelude hulgast. Teadlased on paaride seksuaalse naudingu enda kätesse võtnud ja disaininud palju erinevaid sekslelusid, mida paarid saavad koos nautida.

Miks orgasmini liiga kaua aega läheb?

10–20 protsenti naistest on võimetud orgasmi saama. Mõnus on ikka, aga erutusest keha raputavate mõnulaineteni ei jõuta. Looja on naiste eest siiski hästi hoolt kandnud, varustades naise kliitori 8000 närviga, mida on kaks korda rohkem kui peenisel. Tihti peetakse seda ebanormaalseks, kui naine ei suuda vaginaalse penetratsiooni kaudu orgasmini jõuda, ent tegelikult on see täiesti normaalne. Ainult kümme protsenti naistest jõuab tippu ilma suurema pingutuseta. Enamik naisi vajab orgasmiks siiski kliitori stimulatsiooni.

Naise kõige tundlikumad erogeensed tsoonid on

kliitor,

G-punkt,

rinnad.

Orgasmikreemid aitavad naisi, kellel on raske orgasmini jõuda

Suur osa orgasmikreeme ehk vedelaid vibraatoreid on loodud just kliitori tundlikkuse suurendamiseks. Kreemi peale kandes tekib särisev tunne ja naise rahuldatus kirehoo ajal võimendub. Mõned naised on kirjeldanud orgasmikreemi mõju sama tundega, mis tekib, kui puudutad keeleotsaga üheksavoldist patareid. Orgasmikreemid tekitavad eri aistinguid alustades kohesest soojendusefektist ja lõpetades elektrilise pulseeriva vibreerimisega. Kõik see suurendab erutust ja tupe niiskust.

Kas suurem peenis tähendab võimsamat orgasmi?

Vagiina sügavus on umbes 7–10 cm, ent see suudab seksuaalse erutuse ajal pea 200 protsenti suureneda. Just nagu õhupall. Kuna G-punkt on tupe avast 2,5–7,5 cm kaugusel, siis ei pea peenis otseselt suur olema, aga mõnusat vaheldust pakub see siiski.

Tagauksemängud – kas tõesti mõnusad?

Kui teema ümber hõljuv tabu ja vaimsed tõrked kõrvale jätta, siis on anaalseks paljude jaoks äärmiselt nauditav.

Enne partneriga katsetamist peaks naine väiksema anaaltapi või sõrmega proovima, kas see teema üldse kõnetab. Alustada võiks väiksema anaaltapiga, mille läbimõõt on umbes 2–3 cm. Nii nagu jõusaaliski tuleb alustades kõigepealt kergemad hantlid kätte võtta.

Anaalnautlejate moto on „Aeglane ja libe!”. Mida rohkem libestit kasutad, seda parem, sest aanusel pole naturaalset libestamise võimet nagu vagiinal. Anaalseksi ajal on libesti kasutamine oluline ka seetõttu, et ei tekiks sisemisi vigastusi. Anaallibestid on koostiselt paksemad ega imendu nii kiiresti.

Masturbeerimise kaudu õpime oma keha paremini tundma ja oleme voodis enesekindlamad. Enesekindel ja iseteadlik naine on äärmiselt seksikas!

Kuidas jõuda anaalse orgasmini?

Lihtsalt öeldes saadakse anaalne orgasm aanuses olevate tundlike närvide stimulatsiooni kaudu. Orgasm ei ole ainult vaginaalse penetratsiooni privileeg. Orgasm on oma olemuselt seksuaalse pinge järsk järeleandmine. Pärasoole eesmine sein ja vagiina jagavad tervet hulka närve. Lisaks võib anaalsel stimulatsioonil olla sama mõju mis kliitorimassaažil.

Võimsamad orgasmid trimmis tupelihastega

Tupekuulide kasulikkusest räägitakse palju ja kõik teavad, et meestele meeldib tihedam tupp rohkem, ometigi sageli häbenetakse kuulikesi osta. Tupekuulid parandavad suguelu, tõstavad tundlikkust ja intensiivistavad orgasme.

Tupekuulidel on aga veel positiivseid külgi:

aitavad vähendada PMS-i vaevusi ja menstruaalkrampe;

toetavad põit, emakat ja pärasoolt;

parandavad uriinipidavust;

leevendavad menopausi sümptomeid, tasakaalustavad östrogeeni taset;

aitavad taastuda sünnitusest;

aitavad saada üle seksuaalsetest traumadest.

Tupekuulidel on kolm kaaluvahemikku

1. tase ∼ 50 g kaaluvad kuulikesed, sobivad algajale

2. tase ∼ 70 g kaaluvad kuulikesed, sobivad edasijõudnule

3. tase ∼ 90–140 g kaaluvad kuulikesed, annavad eriti toonuses ja tiheda tulemuse

Oleme ikka julgemad ja liigume traditsioonilisest ja, olgem ausad, natuke igavast „mees-naine + misjonäripoos” seksirutiinist välja ning võtame sekslelud appi voodielule särtsu lisama. Sekslelud on suurepärased abivahendid üksinda nautlemiseks, ent ka kahekesi koos hullamiseks. Häbeneda pole siin midagi ja vallatustesahtlis võiks peidus olla erinevaid ulakusi.

