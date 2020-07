FOTO JA VIDEO | Armastus ei tunne piire! Naine korraldas abikaasale peale 5-kuulist lahusolekut Tallinna lennujaamas kontserdi

Naistekas RUS

Elizabeth ja Leonid elavad Tallinnas, nad on olnud koos kaheksa aastat ja neil on neli last. Paljulapselise pere isa töötab merel — veedab neli nädalat laeval, neli kodus —, kuid ülemaailmse pandeemia tõttu pidi Leonid viibima Eestist eemal tervelt viis kuud. See oli abielupaari esimene nii pikk lahusolek, kirjutab portaal JANA.