5G teeb “nutilinna” reaalsuseks

Huawei Technologies Co Ltd

TalTech sai aprillis nutilinna arendamiseks 32 miljonit eurot, mis on esimeseks suureks sammuks Tallinna nutilinnaks saamise suunas. Nutilinna võimalused on linnastuvas ühiskonnas muutumas hädavajalikuks, kuid edukaks toimimiseks vajab see silmapiiril olevat uut tehnoloogiat – 5G-d.

Nutilinna kontspetsioon hõlmab endas erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi (IKT) lahendusi, mille eesmärgiks on leevendada urbaniseerumise ning suureneva populatsiooniga kaasnevaid probleeme. Peamisteks väljakutseteks on vähendada süsinikdioksiidi emissiooni ja üldist tarbimist ning muuta elu linnaelanikele võimalikult mugavaks.

Siin tuleb mängu 5G tehnoloogia. Selleks, et tark linn saaks toimida, vajab see erinevaid IKT seadmeid, mis sensorite abil koguvad liikluse, ilma ning kõige muu kohta reaalajas informatsiooni. Nutilinnade reaalsuseks saamise eelduseks on olnud 5G tehnoloogia areng, mis võimaldaks töödelda kordades rohkem andmeid ning annaks seadmetele võimekuse suhelda üksteisega reaalajas.

Turvaline nutilinn

Üheks peamiseks põhjuseks, miks mitmed suurlinnad soovivad rakendada nutilinna lahendusi, on linna turvalisemaks muutmine.

Näiteks Hispaania linnas Rivas-Maciadridis on Huawei arendanud välja mitmeid innovaatilisi lahendusi, tänu millele saavad linnaametnikud seal erinevaid süsteeme juhtida vastavalt vajadustele kaugjuhtimise abil, mis muudab linnahalduse paindlikumaks, sest nii turvakaamerad, tänavavalgustus, purskaevud ning kõik muud süsteemid on kaugjuhitavad.

Rivas-Maciadridis Huawei poolt loodud lahendus annab palju lisavõimalusi ka kiirabile ning politseile. Reaalajas on võimalik turvakaamerate abil skannida linna eri piirkondi, et leida ohukoldeid kiiremini üles ning jõuda kiiremini abivajajateni. Sellised tehnoloogilised uuendused tagavad linnas päästetöötajate kiirema reageerimisvõimekuse, mis on tihedalt asustatud piirkondades üheks peamiseks väljakutseks.

Energiasäästlik nutilinn

5G IOT (internet of things) ühendab endas linna infrastruktuuri erinevaid osasid, et vähendada nende energiatarbimist. Siia alla kuuluvad näitekst targad tuulepargid, ühendatud transpordisüsteem, automatiseeritud tänavavalgustus ning palju muud. Lisaks on 5G ise palju keskkonnasõbralikum kui praegune 4G – nimelt vajavad 5G võrgud biti kohta lausa 90% vähem energiat.

5G lahendused aitavad ettevõtetel vähendada ökoloogilist jalajälge. Huawei Technologies Co Ltd

Mobiilsidevõrkude energiatarbimise vähendamine on tehnoloogiatööstuses üks peamistest prioriteetidest – kasvava elanikkonna ning ühenduses olevate seadmete arv nõuab ühe suuremaid andmemahtusid, mis vajavad omakorda palju energiat. 5G võimaldab teenindada kordades rohkem inimesi ja seadmeid ning samal ajal vähendada energiatarbimist biti kohta kümme korda. Üleminek 5G-le on seega hädavajalik samm.

Huawei 5G lahendused on turul olemasolevatest lahendustest kõige väiksema suurusega, kuid 20% energiatõhusamad kui teiste ettevõtete seadmed. See tähendab, et operaatorid, kes kasutavad 5G-le üle minnes Huawei seadmeid, vähendavad oluliselt enda võrgu energiatarbimist.

Nutilinnad Eestis?

Nutilinna lahendustest oleks kahtlemata võita väga palju ka Tallinnal. Näiteks võib 5G tehnoloogia abil luua Tallinnasse ühtse ja isetoimiva ühistranspordisüsteemi, mis suudab ennast reguleerida vastavalt linnaelanike vajadustele. Ühtne süsteem vähendab märgatavalt süsinikdioksiidi eraldumist ning samuti muudab liikluse tipptundidel sujuvamaks. Samuti saaks linna üldist energiatarbimist vähendada tarkade ning muutustele reageerivate hoonetega.

Kasutusvõimalusi on muidugi väga palju, kuid esimeseks sammuks sellel teel on avalike 5G võrkude avamine Eestis. Kui varem oli Eesti oma 5G arenguga Euroopas esimeste seas, siis praeguseks hetkeks on 5G areng Eestis kohtulahingute tõttu seisma jäänud ning paraku on kõige suuremad kaotajad selles olukorras tarbijad.