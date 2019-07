Huawei võitleb majandusliku ja demograafilise ebavõrdsuse vastu

Fotod: Huawei Technologies Co Ltd

Huawei usub, et tehnoloogia peab olema taskukohane ning kättesaadav kõigile inimestele, kuid paraku ei ole paljudel rõhutud või ebasoodsas olukorras olevatel inimestel ligipääsu esmastele digitaalsetele tegevustele. Infotehnoloogilised lahendused aitavad ületada ebavõrdsuse barjääre ning seetõttu on Huawei võtnud enda prioriteediks luua digitaalseid ja kaasavaid lahendusi, mis võtavad arvesse kohalike eripärasid ning vajadusi.

Toome pangateenused ääremaadele

Bangladesh on üks maailma kõige tihedamalt asustatud riike, kus üle 70% inimestest elavad maapiirkondades, kus puuduvad võimalused pangatoiminguteks. Kõige esmasemad toimingud nagu raha välja võtmine ning ülekannete tegemine on väga keerulised ning seetõttu on kõigest 15% kogu rahvastikust kasutanud pangateenuseid. Väga suurel osal Bangladeshlastest puudub isegi isiklik pangakonto.

Õnneks on ligi 70% riigi elanikkonnast nutitelefon, mida on võimalik kasutada mobiilseks panganduseks. Koostöös Huaweiga pakub bKash Bangladeshi inimestele võimalust kasutada pangateenuseid mobiilsel teel — seda võimalust kasutavad kõige aktiivsemalt vaesemates piirkondades elavad inimesed, kelle lähiümbruses ei ole ühtegi panka. Nüüdseks on platvormiga liitunud üle 30 miljoni inimese, kes saavad teha pangatoiminguid kiiresti mobiili teel, selle asemel, et sõita sadu kilomeetreid lähimasse panka.

Õpetame kuulmisraskustega lapsed lugema

World Health Organizationi andmetel elab maailmas umbes 460 miljonit kuulmisraskustega inimest, kellest 34 miljonit on lapsed. Nendel lastel lugema õppimine raskendatud, mis võib selle tegevuse muuta neile ebameeldivaks ning seeläbi raskendada või pikendada õppimisprotsessi.

2018. aastal jõudis inimesteni Huawei arendatud telefoniäpp StorySign, mis lahendab just selle probleemi. Äpp on arendatud koos Euroopa Kurtide Liiduga, et õpetada kuulmisraskustega lastele lugemist. Äppi kasutamiseks tuleb telefonikaameraga skänneerida raamatutekst ning seejärel ilmub ekraanile multikategelane, kes tõlgib selle teksti viipekeelde. Telefoniäppidega nagu StorySign, annab Huawei kõikidele inimestele võimaluse avastada oma potentsiaali ning elada võimalikult täisväärtusliku elu.

Õpetame Aafrika maapiirkondades telefone kasutama

Huawei RuralStar projekt on ühendanud üle 20 kolmanda maailma riigi eraldatud piirkonna mobiilse sidega, kuid siiski leidub kohti, kus ei ole selliseid arendusi võimalik kasutada. Üks sellistest kohtadest on Keenias asuv Duse küla, mille elanikel ei ole teadmisi ja oskuseid, et kasutada telefone ning teisi IKT vahendeid.

Leidmaks sellele probleemile lahendust, on Huawei välja töötanud programmi, et õpetada inimestele digitaalseid oskuseid. Kõigepealt õpetatakse inimestele lihtsamaid tegevusi nagu telefoni sisselülitamine, aku laadimine ning Wi-Fisse ühendamine. Seejärel liigutakse edasi raskemate toimingute juurde nagu helistamine, uudiste lugemine ning kirja saatmine.

Programm arendati välja koos kohalike institutsioonidega, et sealsetele elanikele pakkuda tasuta kursuseid digitaalsete oskuste arendamiseks. Vabatahtlike abiga koolitati eelmise aasta mais Duse külas välja üle 500 elaniku ning Huawei kinkis neile interneti kasutamiseks ka tahvelarvutid.

Digiõppe bussid soolise ebavõrdsuse vähendamiseks

Bangladeshi abielunaised püsivad suure osa ajast enda kodudes ja neil puudub ligipääs haridusele ning karjäärivõimalustele. 2017. aastal käivitas Huawei koos Bangladeshi valitsusega digiõppe busside programmi, mis üritab lahendada just seda probleemi. Programmi eesmärgiks on õpetada maapiirkondades elavatele naistele digitaalseid oskuseid. Praeguse seisuga on digiõppebusside programmist abi saanud 50 000 naist, kelle jaoks on see loonud uusi võimalusi ja paremaid väljavaateid tööturul.