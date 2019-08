Kaota kaalu ja ole parim versioon iseendast

Oktoobrikuus toimub Türgi päikese all kaalulangetuslaager UUS SINA, mida viivad läbi MyFitnessi kõrgelt hinnatud treenerid Monika Soop ja Laura Koobas.

Kui ootasid märguannet, siis siin see on: UUS SINA on mõeldud kõigile, kes soovivad keerata oma elus uue lehekülje ja teha iseendale head. Kaalulangetuslaager, kuhu pääseb vaid 20 kiiremat, toimub Maritim Pine Beach’i kuurortis Türgis 10.–17. oktoobrini 2019.

Oleme Euroopa statistika järgi rasvumiselt 4. kohal ja 20,4% Eesti täisealisest rahvastikust on rasvunud. Kaalulangetus tõstab energiataset, tuju ja kohe kindlasti soovi olla parem kaaslane oma lähedastele. Koos treenimine annab võimaluse leida puuduolev motivatsioon ja eemalolek igapäevaelust võtab maha kõik pinged. Kaalulangetuslaager on esimene samm ning treenerid ja toitumisnõustajad annavad endast alati kõik, et tagada teekonnale võimalikult tugev algus.

Nädala jooksul toimub mitmeid ühis- ja personaaltreeninguid ning loenguid. Piisavalt jääb aega ka puhkamiseks, suve pikendamiseks ja päikesepaiste nautimiseks. Treenerid lähenevad igaühele individuaalselt, et õpiksid kuulama oma keha soove ja saaksid pärast laagrit iseseisvalt treeningute ning õige toitumisega jätkata.

Monika Soop ja Laura Koobas on hinnatud personaaltreenerid, kelle erialane haridus ning mitmekülgsed kogemused on toetanud nüüdseks rohkem kui sadade inimeste edukat kaalulangetusteekonda.



Foto: MyFitness

Monika on lõpetanud Australian College of Sport and Fitnessi jõusaali- ja personaaltreeneri eriala. Temalt saab nii toitumis- kui trennialast nõu ning vajadust mööda ka pikemaajalisi treening- ja toitumiskavasid. Monika usub, et tugev ja terve keha jõuab ka tööl suurepäraseid tulemusi saavutada ja takistused teelt pühkida. Treening peab olema individuaalne, vastama seatud eesmärkidele ning kindlasti ei tohi see olla igav, vaid ikka töö ja lõbu koos.

Laura on aastate jooksul tegelenud erinevate spordialadega, alustades iluvõimlemisest ja lõpetades kergejõustikuga. Aastal 2010 seadis ta sammud MyFitnessi ja sellest ajast alates on jõutreeningute roll tema elus vaid kasvanud. Lisaks on Laura tegelenud bikiinifitnessiga, saavutades kõrgeid tulemusi nii Eesti kui ka Euroopa meistrivõistlustel. Suurest huvist treenimise ja inimkeha arendamise vastu läbis ta FAF-i personaaltreenerite koolituse ning täiendab end jooksvalt erialastel koolitustel. Laura usub, et personaaltreening on kiireim ja tõhusaim viis eesmärkide saavutamiseks.

Tee esimene samm ja tule kaalulangetuslaagrisse! Soodushind 999 eurot kehtib augustikuu lõpuni ja lisainfot kaalulangetuslaagri UUS SINA kohta leiab siit.