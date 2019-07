Mustikad on meie looduse imetooted! Selgitame lahti, miks neid korjata ja mida neist valmistada

Kanarbikuliste sugukonda kuuluv, meie metsades kasvav kääbuspõõsas, tumesiniste marjadega, mis valmivad juuli lõpu poole, aga saab korjata veel septembriski. Ise olen korjanud 28. septembril ja moosi teinud.

TOIMEAINED

Mustikates on flavonoide, tanniine, iridoide, katehhiine, orgaanilisi happeid, sahhariide, P- ja B-grupi vitamiine, mineraale, kiudaineid.

KASULIK

Mustikad on meie looduse imetooted. Aitab parandada nägemist, lenduritele on antud mustikamahla öiste lendude ajal, et pimedal ajal nägemist parandada, mustikad parandavad seedimist ja neerude tööd, aitavad veenipõletiku puhul. Kuivatatud mustikaid on kasutatud kõhulahtisuse raviks, värsked mustikad aitavad kõhukinnisuse korral. Antioksüdante sisaldav mari peaks kindlasti kuuluma ka vähihaige menüüsse, mustikad tugevdavad immuunsüsteemi ja keha vastupanuvõimet haigustele.

KORJAMINE

Kevadel ja talvel kogutakse mustikavõrseid, suvel ka lehtedega võrseid ja marju. Lehtedel ja kevadistel võrsetel on veresuhkrut alandav toime. Oleme neid pannud sügavkülma ja keetnud ka moosi. Lapsepõlvest mäletan mustikakisselli, maitsvad on mustikakeeksid ja imehea on mustikabeseekook või pisarakook. Igapäevaselt võib kasutada mustikaid ka smuutides.



TEE VALMISTAMINE

1 spl peenestatud võrseid või marju valada üle 200 ml kuuma veega, lasta tõmmata kuumas 30 min, juua söögi vaheaegadel.