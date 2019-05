Hingekosutavat muusikat vanalinna kirikutes

Kui festivali ajal käib tänavatel pidu ja pillerkaar, siis lisaks kärtsule ja mürtsule saab Tallinna kirikutes hingekosutuseks kuulata kiriku- ja vanamuusika kontserte.

Mida ja kus siis täpsemalt kuulata saab:

“Jõuaksin ma suul tänada”: Püha Miikaeli Poistekoor Andres Mustoneni juhatamisel Toomkirikus

Vanalinna päevade kõrvaringi (Tõnu Kaljuste uudissõna) laiendab Püha Miikaeli Poistekoor (PMP), kes tähistab sel aastal 30. sünnipäeva. 1. juunil annab koor kontserdi, kus esimeses osas esitatakse läbilõige juubelihooaja kavadest, lauldakse gregoriaani muusikat, eesti rahvakoraale, regilaule, jemeniitide laule, kaasaegseid psalme. Paljusid palasid saadab kooripoistest koosnev instrumentaalgrupp (fiidel, viiul, mandoliinid, plokkflöödid).

Kontserdi teises pooles kõlab Mozarti Missa Brevis (G-duur), mida dirigeerib Andres Mustonen (ühe kooripoisi vanaisa). Solistid on Iiris Oja, Taniel Kirikal (lapsevanemad), Jaanika Kuusik (endine õpetaja) ja Valter Soosalu. Koori saadab Prezioso kvartett, Taavo Remmel (kontrabass) ja Ene Salumäe (õpetaja ja ühe kooripoisi tädi).

“Nagu näha, kulgeb musitseerimine ikka perekonniti ja suguvõsati – ka meie oleme rõõmsad lapsevanemate ja õpetajate kaasalöömise üle,” ütles dirigent Kadri Hunt.

Veebruaris esines PMP Mustonenfestil nii Eestis kui ka Iisraelis, kus kanti Andres Mustoneni juhatusel koos Barrocade orkestriga ette Purcelli Jubilate, Te Deum ja Mozarti Missa Brevis. Kadri Hunt nentis, et töö selle repertuaariga oli huvitav täiendus.

“Samuti koostöö Andres Mustoneniga oli väga õpetlik ning ääretult meeldiv. Taotleme muusikas samu asju. Ka tajub Mustonen väga hästi poiste mõttemaailma ja avab muusikat väga sütitavalt,” lisas Hunt.

PMP koosseisus on 70 lauljat vanuses 10–20 aastat. Koori dirigendid on Kadri Hunt ja Karin Veissmann, hääleseadjad Jana Perens ning Alar Haak. Koor on tunnustust pälvinud ka välismaisel areenil, mh 2016. a rahvusvahelisel koorifestivalil Šiauliai Cantat (Leedu), kus üldarvestuses saavutati I koht, oma kategoorias kulddiplom ja gregooriuse laulu kategoorias hõbediplom.

Kontsert toimub 1. juunil kell 18 Toomkirikus (Toom-Kooli 6).

“Tallinna pühakud”: Rondelluse vanamuusikakontsert Nigulistes

Pühakud on meie keskel liikunud, söönud, olnud väsinud ja põdenud – nagu me kõik. Nende mõtteid ja tegemisi saadab pühaduse helk, mis nähtamatuna silmale jääb arusaamatuks. Neid ja nende tegude suurust mõistavad vaimult sarnased, mõned meie seas ehk praegugi ...

Rondelluse muusikud esitavad Niguliste kirikus laule 18. sajandi pühakutele. Nende vahele saab kuulda Niguliste muuseumi kuraatori Kerttu Palginõmme selgitavaid kommentaare.

Niguliste kirikus annab ansambel Rondellus 1. juunil kell 19 vanamuusikakontserdi “Tallinna pühakud” – see on Rondelluse ja Niguliste muuseumi ühine kontsert-loeng.

Kontsert toimub 1. juunil kell 19 Niguliste kirikus.

“Laulud meretähe all”: ansambel Heinavanker Rootsi-Mihkli kirikus

Heinavanker on omanäoline kohtumispaik peaaegu kogu elu koos laulnud sõpruskonnale. Helilooja Margo Kõlari juhendamisel süvenetakse varajase kirikumuusika rikkalikku pärandisse, sünteesitakse esivanemate traditsioone ja modernse aja unistusi. Vääriline koht Heinavankri repertuaaris on nii eesti rahvakoraalidel, muinasaegsetel regilauludel kui ka Eesti nüüdisautorite loomingul. Nõnda nagu sajanditetagused laulikud suhtusid loovalt meloodiasse, nii püüab ka Heinavanker hoida laulude ansambliseadeid elusas ja arenevas olekus.

Vanalinna päevade raames toimuval kontserdil Rootsi-Mihkli kirikus on kavas Tallinna asutamise aegade muusika Euroopast ja Eestist. Kuulda saab nii keskaja varajast mitmehäälsust kui ka tolle aja maarahva regilaule.

Kontsert toimub 2. juunil kell 14 Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9).

“Samm sajandite taha”: Kiili vanamuusikaansambel Oleviste kirikus

“Samm sajandite taha” on kontsert, millega Kiili vanamuusikaansambel kutsub kõiki hilisõhtusele ajarännakule enam kui seitsme sajandi tagustele palverändurite radadele, kuninglikesse õukondadesse ja armunute unelmaisse. Kiriku võlvide all elustuvad meloodiad 13.–16. sajandi Euroopa muusikast.

Keskaja ja renessansi muusikat esitavad Ingrit Malleus (sopran), Tõnis Kaumann (bariton), Marten Meibaum (bass) ja Kiili vanamuusikaansambel. Neid juhendab Heili Meibaum.

1. juunil kell 21 Oleviste kirikus (Lai 50)