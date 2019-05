Kunst on rahvale vaatamiseks ja ise loomiseks

Vanalinna päevadel on avatud mitmeid näitusi ja hulk eksponaate, mida saab uurida, imetleda ja millele kaasa mõelda. Lisaks saab publik nii mõneski kohas loominguliselt käed ise külge panna.

Ukraina kultuurikeskuses toimuvad näiteks kalligraafia töötoad, kus meistriklassidega tutvustatakse osalejatele kirjaliku linnakultuuri algust. Lisaks töötubadele on võimalik osa võtta etendusest “7 pattu”, mis on Ukraina kultuurikeskuses asuv mehaaniliste nukkude kapp-teater, kus erineva seitsme loo kaudu jutustatakse 7 patu temaatika läbi Eesti, Tallinna ja Euroopa ajaloo. Etendused sobivad kõigile, etendused on paralleelselt nii eesti, vene, ukraina, saksa, itaalia kui ka inglise keeles.

Töötoad toimuvad 31.05–02.06 kell 12 aadressil Laboratooriumi 22.

Kodulinna Majas toimetab 1. juunil kella 12st 16ni muinasaja ehtesepise meistrikojas

pikaajaliste kogemustega ehtemeister Toomas Mägi. ArtVitraz korraldab 1.–2. juunil aga vitraaži töötoa, mille jooksul räägitakse klaasikunsti ajaloost Tallinnas. Igaüks saab teha omale väikese vitraažtorni.

Kroonikaraamat ja keraamika õues

Raekoja platsilt leitav vanalinna päevade kroonikaraamat on inspireeritud vanadest kroonikatest, kuhu sündmused käsikirjaliselt üles tähendati. Vanalinna päevade külalised ja muljetajad on oodatud oma emotsioone ning mõtteid jagama tänase hetke kroonikaraamatusse, mille autorid on Pille Kivihall ja Eero Kotli.

Raamatukaaned on kõigile kirjutajatele avatud 31. maist 2. juunini.

Katariina kiriku kloostriõues avatakse 31. mail kell 15 näitus “Vaasiaeg”, kus oma töid eksponeerivad Eesti keraamikud. Huvilised saavad aeda uudistama tulla juba kella 14. Siis on “Kasvava aia aeg”, kus külastajad saavad jälgida kunstnikke, kes sätivad oma vaasikompositsioone. Väljapanek koosneb mõnekümnest vaasivormist, mida autorid rikastavad taimede ja muude lisanditega. Töid eksponeerivad Eesti keraamikute liidu liikmed, EKA vilistlased ja tudengid.

Näitus jääb avatuks 2. juunini.

Kõrgema kunstikooli Pallase värske looming: skulptuurid, performance ja töötoad

Viru tänavale saab paiknema obelisk-skulptuur “Ajakell”, mis mõõdab vanalinna päevade kestvust ning loeb festivali lõpuni jäänud aega. Kell jääb Viru tänavale kogu festivali ajaks.

Harju tänava haljasalal on üles seatud kunstikojad, kus Pallase tudengid näitavad arhailisi töövõtteid. Töötoas võib valida kahe variandi vahel: naha vedamine või trükk nahale ehk nahast medaljonide valmistamine.

Nahaosakond tegutseb 31. mail kella 12–15.

Kunstikooli maaliosakond maalib aga munatemperaga – värviga, mille sideaineks kasutatakse muna. Publik saab jälgida munatempera valmistamist ning kunstnike tööd. Maalide teemaks on linnasiluetid.

Osakond tegutseb 1. juunil kella 12–15.

Puutöö praktiline ja esteetiline ladumiskoda saab Tornide väljakul alguse 30. mai hommikul, kui Pallase üliõpilased hakkavad puid lõhkuma ja saagima, haarates tegevusse ka festivali külastajaid. Lõhutud puudest võtab vaatajate silme all kuju skulptuur. Performance tutvustab arhailisi töövõtteid ning kaasab publiku loomisprotsessi, näitab, et igapäevases elus on kõik muutuv ning ka puude lõhkumisel võib olla loov ja ootamatu tulemus.

Kogu ettevõtmine valmib kunstnike ja külastajate koostöös festivali eelviimasel päeval ehk 1. juunil.

Skulptuurid õues ja aias

Koostöös Eesti kujurite ühendusega paigaldatakse vanalinna päevadel mitmetesse kohtadesse erinevate kunstnike töid. Näitusel koondnimetusega „Skulptuurid õues ja aias” on välja pandud Gea Sibola-Hanseni skulptuurid „Euronyme” ning „Ying ja Yang” Fotomuuseumi õues, Toomas Altnurme skulptuurid „Aare” ja „Unistuste meremees” Adamson-Ericu muuseumi õues, Taani skulptori Brian Lang Hanseni skulptuur „Lauljad” Katariina kiriku ees ning Katariina käigus võib kaeda Piret Meose kassiskulptuure „Pibi” ja „Hiireke”.

Skulptuurid ilmestavad neid paiku vanalinnas 31.05–2.06.

Fantaasiaobjektid ja mängud

Snelli tiigi juures asuval laste- ja noortealal saab imetleda/imestada Audentese kooli visuaalkunsti õpilaste linnaruumiteemalisi „VABAALA” fantaasiaobjektide üle, siin on mänge ja üllatusi. Noored kunstnikud on inspireeritud linnaruumist, lähtudes oma ideaalidest ja soovidest, kuidas nemad tahaksid seda näha.

Näitus on avatud 31.05–2.06.

Koodeksraamatu töötuba

Koodeksköite töötoa inspiratsioon pärineb 1282. aastal Taani leskkuninganna Margareta ja tema poja kuningas Erik Klippingi poolt Tallinna linnale annetatud Lübecki õiguse originaalköitest. Töötoas osalejad saavad selle ürikuga linnaarhiivi varakambris enne õpitoa algust inspiratsiooni saamiseks tutvuda. Enne töötoa algust räägitakse ka Lübecki õigusest kui seadusest. Õpitoa viivad läbi ajaloolane Küllo Arjakas, konservaator Sille Feldberg ning nahakunstnik Pille Kivihall.

Vajalik eelregistreerimine: linnaarhiiv@tallinnlv.ee; tel 645 7401 või 645 7402. Osavõtutasu 10 eurot. Töötuba toimub 30. mail kella 16–18 Tallinna linnaarhiivis (Tolli tn 6).

Igal ajal oma lõhnad – parfüüminäitus Peterburist

Hopneri majas saavad kõik huvilised oma lõhnataju ergutada Peterburi parfümeeriamuuseumi näitusel. Parfümeeria on oluline osa Euroopa kultuurist. Näituse külastajad saavad näha ja tunda maailma mõjutanud ning tänapäeva autorite töid. Näitusel on võimalik proovida vintage-aroome muuseumi kollektsioonist, samuti taasloodud aroome, mis tehtud vanade retseptide järgi.

Interaktiivne näitus “150 aastat parfümeeria ajalugu” on avatud 31. maist 2. juunini Hopneri maja dörnses (sissepääs Vanaturu kael 3).

Kaminasaalis esitab temaatilisi ettekandeid Elina Arsenjeva, kes on parfümeeria ajaloolane ning kollektsionäär, Peterburi parfümeeriamuuseumi omanik, brändi Art Deco Perfumes looja ning õppejõud Peterburi parfümeeriakoolis.

Loengud toimuvad:

31. mail kella 17.00–17.45 Parfüümide ja interjööri maitsestamise viisid ja kombed 19.–20. sajandil.

1. juunil kella 13.00–13.45 Sünteetiliste materjalide ja parfüümide ajalugu.

2. juunil kella 13.00–13.45 Parfümeeria kolm žanri: kaunistus, mimikri, lõbustus.

NB! Loengud on vene keeles. Osalemine on tasuta.