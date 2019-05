Lahe aeg lastele LAHELAS!

31. maist 2. juunini on Snelli pargis avatud vanalinna päevade lasteala nimega LAHELA koos põnevate, haaravate ja harivate tegevuste-sündmustega.

Tänavu on Lahelas tegutsemas palju Tallinna muuseume oma töötubadega, kus saab meisterdada kollaaže, topsiilutulestikku, proovida allveejoonistamist. Osaleda võib ka viktoriinides, mängudes ja robootikaringis ning teha veel palju muud põnevat.

Linnamuuseum tegutseb, nagu nimigi ütleb, kogu festivali vältel näiteks ajaloolainel. Kuid mitte ainult ...

Lastemuuseum Miiamilla õpetab 31. mail näiteks, kuidas valmistada ise pisikest topsiilutulestikku. Vene muuseumi töötoas saab 2. juunil iga soovija meisterdada endale tõelise rüütli koos kilbi, vapiga ning kõige muu juurdekuuluvaga.

Kes on aga rohkem huvitatud kunstist, võib külastada Eesti Kunstimuuseumi töötube. Näiteks reedel, 31. mail toimub seal kollaaži töötuba “Lõigatud linn ja sasitud silmapiir”. Kollaaži töötuba sobib nii lastele kui ka kõigile (hingelt) noortele inimestele. 1. juunil on samas kohas aga töötuba „Eilne ja tänane linn”, kus luuakse ühispannoo Tallinna vaadetest.

Meremuuseum pakub samuti lastele eriti põnevat tegemist: saame näiteks aimu allveejoonistamisest – see on üks esimesi teadaolevaid viise, kuidas dokumenteeriti allveeleide.

Keskraamatukogu pakub 31. mail meelelahutust terveks päevaks: lugemismängud mudilastele, Tallinna-teemaline viktoriin, robootikaring, Hans Christian Anderseni muinasjutubingo.

Koomiks on sellel aastal fookuses

Koomiks on selle aasta vanalinna päevade huvi all olnud juba alates jaanuarist. Äge ja võimalusi pakkuv žanr, mille juured ulatuvad isegi keskaega (lugude jutustamine piltidena!) ja mis võib olla nii kolmest-neljast pildist koosnev kui ka terveks raamatuks kujunev lugu. Meie väljakuulutatud teemade kaudu vaadati tänavu nii minevikku kui ka tulevikku, osalejad said valida, kas luua koomiks teemal „See lugu juhtus Tallinnas 800 aastat tagasi” või teemal „See lugu juhtub Tallinnas 800 aasta pärast”.

Vahvad tulemused on nüüd käes, kõigile koomiksite austajatele on Lahelas üles pandud Tallinna 1.–6. klasside õpilaste koomiksikonkursi parimad tööd. Konkurss oli väga viljakas – laekus üle 180 töö! Vanalinna päevade meeskond valis neit töödest välja 40 parimat, mille poolt sai omakorda hääletada Facebooki lehel. Parimad neist 40st kuulutatakse välja 31. mail Lahela lastealal. Võitjaid premeeritakse auhindadega ning nende tööd ilmuvad ajakirjas Hea Laps.

Lahelas saab ka tantsida. 31. mail kell 17 algab seal vabaõhudisko. Tondiraba Huvikooli DJ-d keerutavad plaate ja mängivad muusikat, mis nende meelest parim. See üritus on aga kahjuks üle 18-aastastele keelatud! Nali!

Palju tantsu ja tralli igale vanusele

Traditsiooniliselt toimub 1. juunil Snelli pargis õpilasfirmade laat, mida korraldab Junior Achievement Eesti SA. Laadalt, kus osaleb umbes 40 mini- ja õpilasfirmat, saab soetada algajate ettevõtjate huvitavaid, innovaatilisi ja ärtksa mõttega loodud tooteid. Pakutakse nii maiustusi, käsitööd kui ka erinevaid teenuseid, nagu käsitöökohukesed, pusletükkidest anumad ja nahast selja-käekotid. Laat on avatud kella 12–16.

Lahela laval jätkub nii laulu, tantsu kui ka tralli kogu festival ajal. Esinejaid on lähedalt ja kaugemalt. Kaugemad esinejad on Peterburi tantsustuudiost MORE. Audentese kunstikooli rahvusvaheline õpilasgrupp on loonud noorusliku ja humoorika linnaruumi näituse “Vabaala”. Noorte loodud näitus on loodud linnaruumi meeleolusid ja vajadusi arvestades ning minevikku ja tulevikku kombineerides.

Lahelas on lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 17 esinemas andekas ja särav tsirkuseartist Grete Gross lavastusega “Drüaad”, mis loob salapärase ja maagilise õhkkonna nii pargis kui ka puude otsas. Teid pannakse maagiasse uskuma! Vähemalt naeratama, kergemini hingama ning märkama paiku ja hetki, mis tihti väärilist aega ega tähelepanu ei leia.

2. juunil näitab oma tegemisi tsirkusestuudio Folie “Tsirkuse alleel”, üles astuvad Folie noored. Pärast etendust toimuvad tsirkuse töötoad lastele, noortele ja täiskasvanutele. Avatud on tsirkusepood ning saab meisterdada žongleerimispalle. Kõiki oodatakse kaasa tegema ja osalema.

Lahelas toimub veel palju huvitavat, mida siinkohal kirja panna läheb paljuks. Ootame kõiki suuri ja väikeseid Lahelasse trallitama!

Oleme avatud kolmel päeval: 31.05–02.06 kella 12–19. Täpne info www.vanalinnapaevad.ee

PS! Ettevaatust! Ohtlik ja salapärane!

Lisaks midagi neile, kes igatsevad natuke närvikõdi: projekti „Critical Escape” raames on üles seatud Bremeni torni põgenemisruum (Bremeni käik 1). Tornis on võimalus lahendada mõistatusi ja panna ennast proovile, püüdes leida kinnisest tornist põgenemisteed. Sobib vanusele alates 14. eluaastast.

Põgenemisruumis saab osaleda 30.05–02.06 kella 12–18, korraldab MTÜ Shokkin Group Eesti. Lisainfo: escape@shokkin.org