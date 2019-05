Plaaditurg ronib taas Harjumäe tippu

Tallinna vanalinna päevade ja Tallinn 800 raames taaselustub Harjumäe tipus legendaarne melomaanide kogunemispaik, mida kutsutakse Plaadimäeks. Sedapuhku toimub kogunemine kolmepäevase rahvusvahelise festivalina!

Plaadimäe traditsioon sai alguse 1975. aastal. Algusaastatel koguneti Niguliste kiriku kõrval asuvale platsile. Kui kirikut 1980. aastal restaureerima hakati ja selle ümber tara ehitati, kolisid melomaanid Harjumäe tippu ja seal jätkati aktiivselt üheksakümnendate keskpaigani. Viimased visad hinged kohtuvad Harjumäel pühapäeviti tänini.

Oma kümne aasta juubelit pidav Plaaditurg muudab juba kolmandat aastat järjest oma nime Plaadimäeks ja ronib Harjumäe tippu! Sellel aastal on aga kõik teisiti, sest juubilarid Plaaditurg ja Tallinn ühendavad oma jõud, et Plaadimäest saaks kolmepäevane rahvusvaheline kireva programmiga festival. Bändide (Puuluup, Andres Roots, Forgotten Sunrise jt) päralt on lava, lahti tehakse tänavatoidurestoranid ja voolab käsitööõlu.

Rahvusvaheliseks teevad turu aga Soomest, Rootsist ja Lätist tulevad müüjad. Jätkuvalt on kõigil huvilistel võimalus tulla müüma, ostma ja vahetama erinevatel helikandjatel olevat muusikat (kassett, vinüül, CD jne) ning kõike muud muusikaga seonduvat (särgid, ajakirjad, plakatid jne). Ja nagu traditsioon nõuab, on nii müüjatele kui ka ostjatele üritus tasuta. Suurema lauapinna saamiseks palume siiski korraldajatega ühendust võtta.

Korraldaja:

Ahto-Lembit Lehtmets

ahtolembit@gmail.com