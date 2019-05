Vanalinna päevade muusikapaletti rikastab põnev džäss

Vanalinna päevadel kõlab vahel mahe, vahel intrigeeriv, vahel kirgas džässmuusika. Eriilmelisi muusikuid tuleb nii kodumaalt kui ka kaugemalt.

Trio SHITNEY on loonud tänavusteks vanalinna päevadeks spetsiaalse muusikalise rännaku, mille fookuses on Dannebrogi 800. aastapäev. Trio on Taani-Eesti-Rootsi muusikutest koosnev unikaalse häälega kooslus, kuhu kuuluvad Katerine Amsler, Qarin Wikström ja Eesti oma põnev džässivirtuoos Maria Faust.

“Olen öelnud, et Shitney on minu punk, see tähendab see koht, kus teen kõike seda, mis on minu filtrile külge jäänud, ilma endale stiililiselt piire seadmata. Pole välistatud, et osa sellest filtri peale kogunenud vibratsioonist on pärit 800 aasta tagusest ajast,” räägib Maria Faust.

Triot on nimetatud ka kameeleoniks, kes armastab võrdselt hilisõhtust hämarat klubiruumi ja sakraalseid puhtaid pindu. Nende muusika on arhitektuurne ja minimalistlik, kasutades ära Katariina kiriku imelist atmosfääri.

Maria Faust ja Trio Shitney 31. mail kell 19 Katariina kirkus (Vene 14a).

Vanalinna päevade muusikalist kava rikastab ka Lars Møller, Taani saksofonimängija, helilooja ja dirigent. Teda peetakse Skandinaavia džässi juhtfiguuriks. Oma loomingus kombineerib ta traditsioonilist Ameerika džässi, Skandinaaviale omast meloodilisust ja Euroopa klassikalist muusikat. Møller on tõeliselt nüüdisaegne helilooja ja muusik, kes mängleva kergusega liidab oma loometöös ühte elektroonilise, koori- ja maailmamuusika, mille tulemuseks on ainulaadne lüüriline ning jõuline eneseväljendus.

Møller on laval koos Peterburi ansambliga The Breadberries. „Meid mõjutab muusika, mida ise kuulame, ja igaüks meist kuulab erinevat muusikat. Meie looming ei kuulu ühessegi žanrisse ja me ei üritagi midagi konkreetset saavutada või kujutada,” tunnistavad artistid. Breadberries kõlab värskelt ja tänapäevaselt. Neo-soul’ile iseloomulikud tunnused koos läbitorkava lüürilisuse ja sügavamõtteliste tekstidega toovad mõjusalt esile nüüdisaegse džässi efekti.

The Breadberries feat. Lars Møller 31. mail kell 20 Raekoja platsi laval. Lars Mølleri ja Denis Kirillovi džässikontsert 1. juunil kell 19 Katariina kirikus (Vene 14a).

Raekoja platsil on võimalik kuulata kvintetti ÖÖTÖÖ, kes toob kuuldavale muusika, mis sündinud öösel. Koosseisu liikmed nimetavadki end seetõttu öötöölisteks. Kontserdil kõlab kollektiivi liikme Toomas Rulli värske materjal ja uued töötlused vanemast loomingust. Muusika, mis kuulub stiililt džässi alla, on oma iseloomult optimistlik, kaasakiskuv ja tantsuline. Kvintetti kuuluvad Toomas Rulli kõrval Allan Järve, Danel Aljo, Raun Juurikas ja Heikko Remmel.

Kvintett ÖÖTÖÖ 1. juunil kell 18 Raekoja platsi laval.

Katariina kiriku esine muutub terveks pühapäevaks džässiplatsiks

Kuulajate kõrvu hellitab Hiiumaalt pärit kitarrist Velle Tamme. Tema eripäraks on akustilis-perkussiivne mängustiil ning ta on mees nagu orkester. Tamme mahutab oma loomingus mitme pilli partiid akustilise kitarri keeltele ja kerele ning põimib lugudesse nii elektroonilist muusikat, džässi, indie’t kui ka bluusi. Kõik need komponendid liidab ta orgaaniliselt kokku kõlama ning visuaalselt haaravaks kuuldemänguks.

Eksootilise nimega lauljanna Rita Ray (kodanikunimega Kristi Raias) kostitab kuulajaid džässiplatsil võimsa ja hingestatud häälega. Lauljanna enda kirjutatud muusikat iseloomustavad kõige paremini kõrvetav ausus, iroonilisus, hingelisus ja loomulikult ehedad tunded. Seda kõike kohtab samuti soulis ja džässis, mis on talle suuresti inspiratsiooni andnud. Kontserdil esitab Rita Ray nii enda kui ka teiste soulilauljate kuulsamaid palu.

Gypsy-džässi austajate rõõmuks astub üles muusikaline kollektiiv Titoks. Kes selle muusikažanriga varem kokku puutunud ei ole, saab nüüd võimaluse. Kollektiiv viib kuulaja ajarännakule, kus taasavastatakse nostalgilisi meloodiaid, energiast pakatavaid svingirütme ja suitsuse salongimuusika sumedat atmosfääri. Kollektiivi kuuluvad Kristjan Rudanovski, Jaanis Kill ja Robert Nõmmann.

Vana muusika paneb uutmoodi tuksuma kvartett CULLE, viies kuulajad rändama traditsioonide ja kunagiste kommete maailma. CULLE loob unikaalset kõlapilti erinevate akustiliste pillidega. CULLE liikmed on Mingo Rajandi, Anna-Liisa Eller, Sänni Noormets ja Katariin Raska.

Džässiplats 2. juunil kell 12.30–17 Katariina kiriku esisel platsil. Vihma korral Katariina kirikus (Vene 14a).