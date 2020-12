Ei koledatele jõulukampsunitele! Siin on 10 kampsunit, mis sobivad kandmiseks igas olukorras

Enne jõule täituvad riidepoodide väljapanekud võrdlemisi üht nägu ja tegu jõulukampsunitega. Töökollektiivid korraldavad sageli kõige koledama jõulukampsuni võistlusi. Mõni otsustab isegi perekondliku jõuluistumise dresscode’iks valida just selle. Ei tundu aga kuigi mõistlik ja keskkonnasõbralik minna ostma endale spetsiaalselt jõuludeks kampsunit, mida saad kanda kord või heal juhul paar korda aastas.

Toomegi teieni hoopis kümme klassikut, mis sobivad kandmiseks hästi jõulukuul, aga tegelikult hõlpsasti ka aasta ringi.

1. Aegumatu klassika

Kõrge kaelusega, rahvusvahelises moesõnavaras ka turtleneck’ina tuntud kampsuniga on umbes sama lugu nagu bussist maha jäämisega – isegi kui ta läheb, võid kindel olla, et peagi tuleb ta ringiga jälle tagasi. Meeldigu see meile või mitte. Peale selle, et talvel on kõrge kraega kampsun ikkagi ka üks ütlemata praktiline riideese, ei saa mööda vaadata ka sellest, et praegu naudibki ta taas moemaailmas oma suurt tähelendu, mis tähendab, et see sobib kandmiseks tõepoolest aasta ringi. Jah, isegi soojadel suveõhtutel. Eriti veel siis sellises soojas toonis.

Terranova, 22,99 €

2) Need pühalikud pärlid

Selleks et jõululikult riietuda, ei pea võtma ilmtingimata jõulupuust snitti ja tassima poest koju kampsunit, kus kõhul paar jõulukuuli või koguni jõulutuled tolknemas. Leidub ka palju tagasihoidlikumaid alternatiive, millega jõuluõhtu kõige stiilsema riietuse tiitel koju tuua. See kampsun, millele annavad iseloomu pärlitega ehitud varrukad, on täpselt nii šikk, et sobib hästi nii pidulikule õhtusöögile kui ka kontorisse. Tõeline päästeingel iga naise riidekapis – piisab ainult tagasihoidlikust püksi- ja kingapaarist, ka vaev sobivate ehete otsimisest jääb ära. Nagu moemaailmas armastatakse öelda, siis tõeline statement piece, mille ümber ehitada kogu ülejäänud outfit.

Debenhams (Quiz), 36 €

3) Lumekarva pärl

Kui juba pärlite lainel jätkata, siis see õrnalt koheva karvaga valge kampsun muudab iga naise tõeliseks lumekuningannaks. Pärlid lisavad pidulikkust veelgi. Samavõrd efektne on see lumekarva kampsun aga ka suvise jumega. Nii ei pea kartma, et kampsik pärast pühi riidekapi nurka järgmist talve ootama jääks.

Tally Weijl, 19,90 €

4) Punane legend

Punane kampsun on mehe garderoobis tõelises legendi staatuses! Eriti eestlastel, kes kipuvad riietama end peaasjalikult kõikvõimalikesse tumedatesse toonidesse. Võib päästa mitte ainult jõulupeo või valentinipäeva teemapeo, vaid iga päeva. See J. Lindebergi kampsun on igati šikk, kvaliteetne ja praktiline valik ka jõulukingituseks.

Brage (J. Lindeberg), 120 €

5) Särav nagu kandja ise

Särav nagu jõulupuu? Mitte selle dressipluusi stiilis sviitriga, kus on kokku saanud dressidest tuntud mugavus, rombimustri stiilipuudutus ja elegants, mida lisab pluusile just selle tagasihoidlik särav varjund. Otsid oma riidekappi üht asendamatut smart-casual-kampsikut? Siis see on see.

Vérenni (Monton), 49,95 €

6) Investeering klassikasse

Tühja sest kiirmoest! Sellest J. Lindebergi kašmiirist kampsunist lausa õhkab kvaliteeti. Väärt investeering, mis teenib kandjat pikka aega. Ei pea kuigivõrd kartma, kui see klassik muutub niivõrd lemmikuks, et käsi ei kipu enam kapist ühegi teise sviitri järele haarama. Praktiline kingitus, millest ei ütleks ära ükski mees.

Brage (J. Lindeberg), 260 €

7) Retrot ja värvi

Koledates jõulukampsunites on tihti tunda retrohõngu, aga seda saab oma riietusse tuua ka tagasihoidlikumal moel. Näiteks selle retrostiilis kampsikuga, millele annab iseloomu selle erkpunane värv.

Terranova, 7,90 €

8) Kellukavarrukatega kudum

Selle üdini lihtsa, ent siiski šiki kudumi kellukavarrukad loovad talvist meeleolu, aga muudavad kampsiku pilgupüüdjaks ka sügisel ja kevadel. Kihilise riietuse all võivad varrukad mõjuda teinekord veel iseäranis efektselt.

A&A, 21,99 €

9) Sära nagu teemant

Shine bright like a diamond! Selle kampsuniga tunneb iga naine end tõelise diivana. Aastavahetuspeoks hästi passiv kampsun ei jää kindlasti ka hiljem kappi tolmu koguma.

Debenhams (Quiz), 36 €

10) Sädeleb-sädeleb

Kes meist ei ihkaks, et kapis oleks siiski ka midagi üdini jõululikku? See ei pea tähendama kohe koledat jõulukampsunit. Need sädelusega Montoni kampsunid aitavad välja, kui on vaja kiiresti midagi efektset selga panna. Peale selle, et passib hästi jõulupidude ajaks, on mis tahes muul ajal ülimaitsekas valik ka näiteks teatrisse või restorani. Kampsikut on saada mitmes värvitoonis.

Vérenni (Monton), 39,95 €

Kõik need kampsunid ja poed leiad ikka T1-st. Kohtumiseni seal!