Võrdled end pidevalt teiste naistega? Teraapia, mis päriselt aitab

Ükskõik kui väga me naistena ka ei püüdleks selle poole, et mitte oma keha ja kaalu kogu aeg teiste naiste omadega võrrelda, tuleb ikka ette ka neid mitte nii häid päevi, kus on raske iseendaga rahu sõlmida. Mina võitlen nende muredega igatahes oluliselt rohkem, kui tahaksin. On ainult üks imerohi, mis päriselt-päriselt aitab seda leevendada.

Selleks on ei miski muu kui ilus pesu. Kahtlen, kas naistele on välja mõeldud paremat teraapiat kui pesupoodi minek. Põhimõtteliselt on see lahendus mis tahes murele. Sul on halb tuju? Mine pesupoodi. Sa tunned end oma kehas viimasel ajal ebakindlalt? Mine pesupoodi. Sa said millegi suurepärasega hakkama? Premeeri end pesupoes. Kui seda artiklit peaks juhuslikult lugema mõni mees, siis kui su naine on tujukas ja teil viimasel ajal eriti ei suju, on sellelegi hästi lihtne lahendus: saada ta pesupoodi. Kui ta tagasi tuleb, meeldib ta nii endale kui ka sulle hoopis rohkem.

Kui mina tahan pesu ostma minna, on mul üpris kindel ja lihtne marsruut. Selleks valin üldjuhul alati T1 keskuse, sest esiteks on seal pesupoode, mida mujal Eestis pole. Teiseks räägib sealsete kaupluste kasuks muidugi ka hea hinna ja kvaliteedi suhe. Kuna enamasti kiindutakse aga kõigepealt silmadega, on kõige olulisem siiski see, et nendes poodides on lihtsalt jumalikult ilusad mudelid. Ju-ma-li-kud!

Minu suurim häda ongi see, et iga kord, kui ma juba ainuüksi Intimissimi poest sisse astun, muutun ma veidi murelikuks. Vähe sellest, et ei suuda kunagi valida nende elegantsete Itaalia stiilis pesumudelite vahel, on tõeliseks kiusatuseks ka sealsed šikid ja daamilikud hommikumantlid ning pidžaamad. Sellised, mis tekitavad juba vaimusilmas tunde, kuidas rüüpad kuskil Milano kortermaja rõdul oma hommikukohvi ja näed välja nagu peategelane mõnest ikoonilisest moefilmist. Mudeleid, mida tahaksin selga proovida, on iga kord nii palju, et tunnen isegi veidi piinlikkust, kui igalt stangelt uue eseme järele haaran. Mis need siis ära pole proovida, küsite? Kui ma juba proovin, on järgmine mure – seal peegli ees keerutades ja end konkreetselt potentsiaalse pesumodellina tundes ei ole ju võimalik, et ma neid kõiki koju kaasa ei tassi. Jumal tänatud, et hinnad on igati rahakotisõbralikud.

Minust kui pesumodellist. Ärge saage valesti aru! Nagu ma juba ütlesin, on kõikvõimalikud ebakindlused oma keha suhtes minu üpris sagedased kaaslased. Näiteks viimati, kui ma T1 pesu ostma läksin, oli jälle üks neist kordadest, kus olin enne poodi tulekut tunde peegli ees keerutanud, et oma järjekordseid iluvigu ja lisakilosid üles otsida. Piisas mul aga ainult Michelle'i pesupoest sisse astuda, kui mind võttis vastu ülimalt soe ja armas teenindaja, kes tegi mulle üpris ruttu selgeks, mida tegelikult pesu valikul oluliseks pidada. Siinkohal pean piinlikkusega tunnistama, et jah, ma olen elus päris palju ka kiirmoekettidest omal käel pesu ostnud. Suurim viga, tunnistan nüüd! Esiteks ei oska me ise oma suurust üldse nii hästi paika panna kui pesupoe teenindajad. Teiseks on kiirmoepoodide pesu kvaliteet alla igasugust arvestust – kuu aja pärast on rinnahoidja vormist väljas ja teeb kõike muud, kui toestab või rõhutab sinu häid külgi. Tulles nüüd tagasi minu Michelle'i poe külastuse juurde, siis pärast seda, kui olin müüjaga konsulteerides saanud endale järgemööda selga minu keha järgi valitud mudeleid, oli selge, et see oli teisalt suurim viga. Ma tahtsin neid kõiki, sest need istusid mulle kui valutult. Ja mis pesu ostmise juures kõige tähtsam – hetkega kadusid minu peast kõik need deemonlikud hääled, mis kordasid varem nagu katkise grammofonina, kuidas ma ei ole piisav.

Ma olen piisav! Seda mõistan ma nüüd iga kord, kui endale T1 pesupoodidest uut pesu ostan. Just sestap nimetan seda ka kõige paremaks teraapiaks. Pärast sealsete pesupoodide külastust saad kiiresti aru, et spaa ja massaaž ei mõju pooltki nii hästi kui ilus ja kvaliteetne pesu!