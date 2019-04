Apteeker soovitab, kuidas ravi ajal tagada naha tasakaal

Olgu tegu mõne kroonilise nahahaiguse või raviga kaasuvate nahaprobleemiga, vajab meie nahk erilist tähelepanu ja hooldust. Tõhusaks abiks on baastoodete kasutamine ja soovitav on pidada nahavaevuste leevendamiseks nõu spetsialistiga.

Benu apteekri Liia Saava kinnitusel on nahahoolduses kosmeetiliste baastoodete puhul kaks suunda. Baastoodetest saab abi ajal, kui ravi kestab, ning tavapäraste nahahooldustoodetega tuleks olla ettevaatlik või on kosmeetilised kreemid ja seerumid ravi ajal üldse keelatud. Samuti seda ajal, kui aktiivsel ravil on vaheperiood ning nahka tuleb vahepeal turgutada.

„Baaskreem peab olema lõhna- ja keemiavaba ning piisavalt rasvase koostisega, et niisutada nahka ajal, kui kuivus ja ketendav nahk on peamiseks mureks. Tootevalikus on nii puhastusvahendid, toonikud kui ka erinevad kreemid, emulsioonid, salvid. Baastoodete pluss on see, et need on laialdase kasutusega ja mõeldud kasutamiseks kõigile – ka väikelastele, rasedatele ja eakatele,“ selgitab apteeker ning lisab, et lõpptulemusena peaks nahk saama niisutatud.

Iga haigus on erinev, nagu ka patsiendi nahk. Üks selline haigus on psoriaas – elukestev, vahepeal aktiivses ja vahepeal passiivses faasis olev nahahaigus. Hormonaalsalvide tarvitamisel toimub selle haiguse puhul vahepeal paus üle 2–3 nädala ning siis on tarvis baaskreemidega nahka hooldada ehk niisutada. Nahaprobleemidega patsientidel nahk õheneb, ketendab ning koorimine ja lifting on sel puhul vastunäidustatud. Samamoodi vajab baaskreemide toetust patsient, kellel on allergiline dermatiit – ka siis on ravi vahepeal naha õige hooldus tarvilik.

Akneprobleemide korral, kui on määratud spetsiaalsed aknevastased ravikreemid-vedelikud või toimub suukaudne ravi, on tavaliste päeva- ja öökreemide kasutamine keelatud. Vastasel juhul ei avalda ravitoimega tooted oma mõju või süvenevad haigussümptomid veelgi. Sellisel puhul on apteekides saadaval spetsiaalsed leebed ja hästi niisutavad tooted. Ravi miinus on paljudel juhtudel kõrvalmõjud, seetõttu tuleks ravikuuri ajal vältida tugevatoimelist kreemi. Aknet esineb igas vanuses, samuti ka meestel, seega on probleem üsnagi levinud. Ravikuuride vahepeal tuleb mitu nädalat oodata ning sel ajal ei tohi kasutada vananemisvastaseid või happeid sisaldavaid kreeme või koorijaid. Samuti on ravimeid, mille puhul on keelatud päevitamine ja solaariumis käimine, sest võivad tekkida fototoksilised nähud. Ravi ajal on vastunäidustatud lisaks spetsiaalsetele kreemidele juurde kasutada veel teisi lisakreeme vähemalt niikaua, kuni vistrikud on mädased ja nahk ärritunud. Oodata tuleb, kuni naha seisukord on tasakaalustunud, põletikuline protsess ravitud ja ärritus taandunud.

„Teatud olukordades – näiteks psoriaasi puhul – tuleb baaskreemi kasutada väga palju. Tänapäeval on apteekides saadaval ka lai valik õlisid sisaldavaid kehapesutooteid – tuleb leida vaid endale sobiv. Baaskreem sobib kõikjale, seda saab kasutada nii näol kui ka kehal,“ lisab apteeker.

Nahka on erinevat tüüpi: kuiv, segatüüpi ja rasune nahk. Kõige keerulisem on ehk leida sobivat toodet seganahale – mõnel juhul on tarvis kasutada isegi kahte erinevat kreemi. Samas võib öelda, et ka normaalse naha puhul tuleks vahetada tooteid aastaaegade muutudes. „Talvel sobivad nahale rasvasemad õlibaasil tooted, suvel jällegi veebaasil kergemad tooted,“ tõdeb apteeker.

Kes aga kasutavad meiki, peaks kindlasti igapäevaselt puhastama oma nahka meigieemalduspiimaga. Ka selle leiab baastoodete hulgast. Seejärel tuleb tõmmata nägu üle toonikuga, see avab poorid, tasakaalustab naha pH ning kreemi mõju on seetõttu tõhusam.

​Kui päris täpselt ei tea, mis tüüpi nahaga tegu ja mida nahk vajab, tasub teha kosmeetikaraport. Eesmärk on määrata naha tüüp ja kaardistada selle seisund. Kosmeetikaraportist saab teada, milline on naha elastsus, rasusus, vanus ja kuivusaste. Kui andmed on sisestatud, koostab programm tulemuse ning pakub valiku konkreetsele nahale apteegis olevatest toodetest. Kosmeetikaraportit tasub teha kord kvartalis või vähemalt suve-talve vahetudes, et teha selgeks naha hetkevajadus.

Kindlasti tasub alati pöörduda apteeki ja nõu pidada spetsialistiga, sest valed tooted võivad teha kasu asemel hoopis kahju. „Näiteks kasutatakse vahetevahel ekslikult liiga agressiivseid tooteid. On vale arvamus, et kui sõbranna või mõni lähedane pereliige kasutab ja talle sobib, siis sobib mulle ka kindlasti. Iga inimese naha vajadused on erinevad, oma roll on selles geneetilisel omapäral,“ julgustab apteeker nõu saamiseks apteeki pöörduma.