Apteekri teenust saab nüüd kasutada ka kodust lahkumata

Benu apteek võttis kasutusele videokonsultatsiooniplatvormi Minudoc, mis võimaldab saada kiiret ja kvaliteetset apteekri konsultatsiooni ajal ja kohas, mis kliendile endale kõige paremini sobib.

Uus teenus võimaldab saada professionaalse apteekri nõu ravimite kasutamise, manustamise, toimeainete, võimalike kõrvalmõjude jms kohta töölt või kodust lahkumata. Veel saab tasuta apteekri teenuse raames küsida ravimite kohta täpsustavaid küsimusi või konsulteerida ilutoodete teemal. “See hoiab kokku kliendi aega, väldib järjekorras seismist ning garanteerib personaalse ja ajaliselt sundimatu vestluse, mida muidu apteegis on ehk keeruline teostada. Nõu saab ka delikaatsetel teemadel, mida klient ei ole sunnitud sellisel juhul kõigi teiste kuuldes apteegi järjekorras arutama,” kirjeldas Benu apteegiteenuste arendusjuht Maria Otsa.

Minudoc OÜ juhatuse liikme Tarmo Pihli sõnul on apteegid üle maailma sellist praktikat kasutusele võtmas ja virtuaalsed kliinikud on juba väga levinud, millega tõstetakse kuluefektiivsust ning tagatakse parem terviseabi kättesaadavus. “Kuna tegu on dünaamilise keskkonnaga, saab selle kanali kaudu teostada sadu tuhandeid visiite. Praegu peab apteegi konsultatsiooniks aja broneerima, kuid jälgime nõudluse dünaamikat ning piisava nõudluse olemasolul kaalume ka kohese nõustamise pakkumist klientidele,” selgitas Pihl.

Tasuta apteekri nõustamisteenusele saab ligi nii www.benu.ee/minudoc kui ka www.minudoc.ee lehelt, kui valida seal apteekri teenus. Kodulehel tuleb külastajal end apteekri juures autentida, valida sobivaim vaba aeg ning kirjeldada küsimus, mille asjus nõu soovitakse. Aja lähenedes tuleb kliendile meeldetuletus ja apteeker alustab kliendiga vestlust, vajadusel võidakse üle minna ka videokõnele.

Tõsisemate tervisemurede lahendamiseks on Minudoci veebinõustamise kaudu kättesaadavad ka perearstid, kes saavad ligi kliendi digiloole ning seeläbi pakkuda kvaliteetset ravinõu, samuti vajadusel pikendada retsepte. Perearstid aitavad palaviku, kurguvalu, köha, kõhuviiruse, peavalu või muude tervisemurede korral. Küsida saab ka analüüside vastuste selgitust ja nõu raviplaani teemal. Perearsti nõustamine toimub ka õhtuti ja nädalavahetusel, mistõttu on nüüd võimalik retsepti pikendada või konsultatsiooni saada ka väljaspool tavapäraseid perearstide vastuvõtuaegu.

Lisaks pakub Minudoci platvorm tervisenõustamist dermatoloogia, füsioteraapia, psühholoogia, pediaatria, emaduse, kõneravi, toitumisteraapia ja teistel teemadel.