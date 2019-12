Kuidas hoolitseda külmal ajal beebi naha eest?

SISUTURUNDUS RUS

Beebidel on sündides erinevad nahatüübid, millel on erinevad vajadused. Ja vastavalt erinevatele nahatüüpidele on loodud erinevaid tootseraju. Millise naha puhul ja millised tooted sobivad beebi naha kaitseks kõige paremini, saab kuulda Mustela esindajalt vidoest. Samuti saab videost soovitusi, mida tuleb naha kaitsmisel silmas pidada, kui käia külma ilmaga väikelastega õues. Lisaks jagab Mustela esindajal head nõu, kuidas leida leevendust rasedusaegsetele venitusarmidele.