​Sügisesel perioodil tõuseb nahahoolduses esiplaanile naha sügavniisutamine. Kuna jahedam välitemperatuur ning tuul muudavad naha kiiresti kuivaks ja ketendavaks, on oluline vahetada kerge tekstuuriga suvised kreemid rammusamate vastu. Mida on veel oluline tähelepanu all hoida ja millised nõuanded tasub kõrva taha panna, vaata ja kuula videost lähemalt!