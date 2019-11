Valgusvaesel ajal tasub D-vitamiini tasemel silma peal hoida

Sügistalvisel ajal, kui siinsel laiuskraadil päikesevalgust napib, kipub inimesi kimbutama meie organismis väga olulist rolli täitva D-vitamiini puudus, mis võib endast esmalt märku anda unisuse, kõrgenenud vererõhu ja valutundlikkusega.

D-vitamiin on üks olulisematest vitamiinidest. Selle peamine ülesanne on kaltsiumi ja fosfori ainevahetuse reguleerimine ning luustiku hooldamine. Kui organismis on liiga vähe D-vitamiini, halveneb soolestikust kaltsiumi imendumine, mis tekitab omakorda mitmeid terviseprobleeme: luude hõrenemist, hammaste lagunemist ja lihaste (sh südamelihase) töö halvenemist.

„Organism toodab D-vitamiini UVB-kiirte toimel ise ja suvekuudel piisab vajaliku koguse saavutamiseks päikese käes viibimisest. Sügisest kevadeni on aga Eesti laiuskraadil päikese UVB-kiirguse intensiivsus liiga madal, et organismis D-vitamiini tootmist käivitada. Seetõttu tuleks kindlasti leida endale sel perioodil D-vitamiini lisaallikas kas kapslite, tablettide, spreide või tilkade kujul,” selgitas Benu apteegi proviisor Margot Lehari.

Lisaks suvisele päikesele saab organism D-vitamiini ka toidust. Head D-vitamiini allikad on kalatooted, munakollane, maks ja kalamaksaõli. „Siiski tuleb silmas pidada, et toidus on D-vitamiini hulk piiritletud ja talvekuudel ei pruugi neist üksi piisata, et tagada organismis küllaldane tase,” selgitas proviisor. Suurenenud D-vitamiini vajadus on sportlastel, tugevas ülekaalus inimestel, diabeetikutel ja erinevate krooniliste haiguste põdejatel.

D-vitamiini manustamisel tuleks meeles pidada, et oluline on järgida koguseid, sest üleannustamine võib tervisele kasu asemel kahju teha. „Liigne D-vitamiin kehas võib viia kaltsiumi ülekülluseni, mille sümptomid on südamekloppimine, liigeste valulikkus, segasustunne, kõhukinnisus ja iiveldus,” selgitas Lehari. „Kindlasti ei ole mõistlik tarvitada pikaaegselt suurtes kogustes D-vitamiini.”

Seetõttu tulekski oma D-vitamiini näidul silma peal hoida ja lasta vähemalt korra aastas D-vitamiini taset vereprooviga kontrollida. „Kui näit on normist allpool, tuleks tarvitada D-vitamiini toidulisandeid ja pärast nelja kuud teha uus analüüs, mille tulemuste alusel korrigeerida kogust,” soovitas Lehari.

Proviisori sõnul on Benu apteekides tehtud D-vitamiini analüüside tulemused viimase kahe aasta jooksul oluliselt paranenud. Kui varem olid küllaltki sagedased näidud, mis jäid isegi alla 10 nmol/l (norm: 75 nmol/l), siis tänavu jäävad madalaimad mõõdetud tulemused 30–40 nmol/l piiridesse ning pooltel kontrolli läbinutest on D-vitamiini tase korras. „Hea meel on tõdeda, et inimesed on teadlikumad, söövad tervislikumalt, kontrollivad oma D-vitamiini taset varasemast sagedamini ja manustavad vastavalt soovitustele stabiilselt D-vitamiini juurde,” kiitis Lehari.

D-vitamiini taset saab mõõta perearsti juures, meditsiinilaborites ja Benu apteekides. D-vitamiini kiirtestiks apteegis on vaja vaid üks-kaks tilka sõrmeotsaverd ning vastus selgub 15 minutiga. Analüüsi päeval ei tohiks tarbida D-vitamiini sisaldavaid toidulisandeid, süüa punast kala ega tarbida alkoholi, sest need võivad tulemust mõjutada. Samuti ei tohiks kaks tundi enne vereproovi andmist süüa ega juua.