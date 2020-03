VIDEO | Vajalikke ravimiretsepte saab pikendada ka apteegis kohapeal

Apteekides tuleb ikka ette olukordi, kus patsiendid avastavad, et nende ravimiretsept on ootamatult lõppenud. Selleks, et saaks vajalikud ravimid kohe välja osta, saab retsepte kiirelt ja mugavalt pikendada ka apteegis kohapeal. Teenus on heaks alternatiiviks eriti praeguse perearstide koormuse ja muutunud töökorralduse juures.