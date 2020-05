Naudi maailmakuulsaid Pilatese treeninguid kodust lahkumata

Rahvusvaheliselt litsentseeritud Stott Pilatese instruktor Kerttu Tänav on kolme väikelapse ema ja hinnatud Pilatese treener. Seoses ülemaailmse eriolukorraga kolis ta perega Pärnumaal asuvasse kalurikülla maakoju ja viib treeninguid läbi virtuaalses keskkonnas. Tema treeningutega on liitunud huvilisi Belgiast Lõuna-Aafrikani.

Kerttu sõnul näeb ta nii oma töös kui ka oma lähedaste pealt ja meediast, et inimesed ei märka sageli liikumise mõju vaimsele ja füüsilisele tervisele. Kontori- või muu istuv töö, askeldamine lastega, aiatöö, mõne spordiala (nt tennis, golf) harrastamine või sageli kõik nimetatud korraga võivad viia seljavalu, pingete või lihtsalt raskus- ja väsimustundeni, millest ei paista justkui pääsu olevat. „Trenni minemiseks napib tihti aega, võimalusi, jaksu või motivatsiooni,“ loetleb Kerttu põhjusi, mis inimesi treeningutest eemal hoiavad. Seetõttu otsustaski hakkaja naine anda inimestele võimaluse ennetada tervisemuresid ja tuua taskukohase hinnaga kodudesse kätte turvaline, ent tõhus treeningmeetod Pilates, mida seni on pakkunud võrdlemisi krõbeda hinnaklassiga treeningstuudiod või -klubid. Vaata lähemalt siit: treenikerttuga.com.

Pilates sobib kõigile

„Pilates on treeningmeetod, mis sobib east, soost, vanusest ja füüsilisest ettevalmistusest sõltumata kõigile,“ tutvustab Kerttu ja lisab, et professionaalse treeneri juhendamisel aitab Pilates saavutada tugeva, pingetest-valust vaba, vabalt liikuva, kena rühiga, trimmis ja tasakaalus keha. Kerttu treeningutega kaasa tegemiseks ei ole vaja midagi enamat kui arvutit või nutiseadet, mille ekraanilt videot jälgida. „On hästi, kui kodus on olemas võimlemismatt, ent rõhutan alati, et tegelikult saab kenasti hakkama ka vaibal või saunalinadel,“ lükkab hinnatud treener ümber hirmud, mis alustajatel vahel tekkida võivad. „Kõige raskem on alati treeningu alustamine. Pilatese puhul ei pea pelgama, et puudub vastupidavus, jõud, koordinatsioon või painduvus. Kui ollakse arvutiekraani taga, kus treener selgitab ja ette näitab, siis järgnev motivatsioon ja tahe koos parema enesetundega tuleb justkui iseenesest,“ teab Kerttu oma õpilaste pealt, et treeningutega alustamist ei ole vaja karta.

Kerttu rõhutab, et Pilates annab igapäevase kiire tempo kõrval kosutavalt rahulikuma treenimise juures märkamatult, ent kindlalt püsivaid tulemusi. „Kolme lapse töötava emana tean omast kogemusest, et Pilates on just selline liikumine, mis sobib ka intensiivsemasse päevakavasse,“ julgustab Kerttu kõiki Pilatest proovima. Pilatese harjutused nõuavad keskendumist — tähelepanu tuleb pöörata nii korrektsetele liigutustele, kehahoiakule kui ka hingamisele: „Ent me ei pea „rapsima” ega põhjustama liigset põrutust või koormust ei liigestele, lülisambale ega vaimule,“ nendib Kerttu.

Pilatesega saavutatavad olulisimad tulemused on tugevus, liikuvus, vastupidavus ja kontroll keha üle. „Küll aga sõltub soovituslik treeningute sagedus ka inimesest endast — aktiivse elustiiliga sportlik inimene võiks lisada Pilatese oma treeningmenüüsse korra-paar nädalas. Istuva töö või stressirohke elutempo puhul tasuks liigutada ja keskendunult hingata kindlasti rohkem,“ vastab Kerttu küsimusele, kui sagedasti võiks Pilatese treeningud oma nädalakavasse lisada.

Online-treeningud ka lastele

Tähelepanelikumad lugejad ilmselt märkasid, et lisaks Pilatese treeningutele pakub Kerttu oma kodulehel võimalust ühineda ka laste Zumbaga. „Laste Zumba on justkui lõbus ja energiline tantsupidu, kus kasutan spetsiaalselt lastele mõeldud koreograafiat, lapsesõbralikke lihtsaid kavasid ja nende lemmikmuusikat,“ tutvustab Kerttu pere väiksematele mõeldud võimalust olla sportlik ja kehaliselt aktiivne. „Lapsed armastavad Zumbat tavaliselt seetõttu, et see on lõbus. Vanemad aga seetõttu, et treening on aktiivne, aitab kaasa laste keskendumisvõime, enesekindluse ja koordinatsiooni arengule,“ arutleb Kerttu ja lisab: „Pean väga oluliseks, et laste Zumbas ei hinnata kedagi paremaks-halvemaks, ei ole võitjaid ega kaotajaid, osavaid või vähem osavamaid — kõik teevad iseenda suutlikkusele vastavalt kaasa.“

Lõpetuseks tunnistab Kerttu, et eriolukord on seadnud tema stuudio ja laste Zumba treeningud raskesse seisu, ent ometi on ta sellele olukorrale ka omamoodi tänulik: „Olen saanud veeta tõelist kvaliteetaega oma kolme armsa väikelapse ja kaasaga maakodus ning õppinud tasa ja targu väärtustama aeglast elu, mis erineb minu varasemast rööprähklemisest märkimisväärselt. Tunnen, et mul on praegusest ajast mõndagi kõrva taha panna nii emana, naisena, ambitsioonika tööinimesena kui ka lihtsalt inimesena.“

Keha on Kerttu sõnul imeline: ka siis, kui tundub, et jaks on täiesti otsas, suudab üks sportlik lisapingutus keerata kogu emotsionaalse ja füüsilise kurnatuse hoopis vastupidiseks, andes tagasi kordades rohkem energiat, kui kulutatud sai. „Seda viimast, tegelikult imelihtsat nippi, ei oska kahjuks väga paljud meist kasutada. Ma väga sooviks, et inimesed oskaks rohkem hinnata liikumise mõju nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele,“ ütleb Kerttu talle omase positiivse noodiga.

