VIDEOD | Ei viitsi niisama päikese käes peesitada? Heiki Nabi sisustab sooja suvepäeva tütrega rannaliival trenni tehes

"Üks asi, mida käesolev aasta mulle kindlasti õpetanud on, on see, et meie kodumaal on imelisi kohti, kus oma puhkust veeta ja ka väga erinevaid viise, kuidas ilma jõusaalita trenn tehtud saaks," kirjutas Egle postituse juurde. "Nendel videotel esitlevad mu abikaasa ja tütar "maadlejate rannatrenni". Kaasatud on jala-, rinna-, käte-, õlgade-, kaela ja seljalihased ning ka mu tütre naerulihased."

Egle julgustab videoid jagades ka teisi neid harjutusi proovima ja lisab, et mida raskem on laps, seda lõbusam on trenn.

Muuseas korraldab Egle tänasest pühapäevani Tallinna eri paigus Fitbody Summer Boot(y) Camp suvist treeninglaagrit, et inspireerida naisi regulaarselt end liigutama. "Püsivate liikumisharjumuste kujundamisel on oluline, et leiaksid sellise treeningu, mis sobib just sinule. Mida sa naudid, mida suudad teha ja rõõmuga teha ka pikema aja jooksul," teab Egle. "Lisaks toimuvad loengud vigadest, mida tehakse lihastreeningul ning toitumisega seotud müütidest. Olen suvel teinud mitu laagrit ja need on nii super mega ägedad! Väsitavad, aga ägedad!"

