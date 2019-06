Annabeli lahutab ravist vaid pisut üle saja tuhande euro www.DELFI.ee RUS

Annabel vajab sinu abi! Erakogu

Kolmekuuse annabeli toetuseks loodud sotsiaalmeedia kontol antakse teada, et hirmkalli ravi jaoks on kokku saadud juba napilt alla kahe miljoni euro. Hetke seisuga on puudu vaid veidi üle saja tuhande euro.