Elustiil #5: kokteilimeister teab – nipid ja trikid, kuidas targalt alkoholi tarbida

Millised joogid on selle suve trendikamad, mis on eestlaste rahvusjook ja kuidas sel korral jaanipäev ilma suuremate kahjudeta veeta, sellest räägivad Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu tegevjuht Triin Kutberg ning üks parimaid kokteilimeistreid Heinar Õispuu.

Uues „Elustiili” podcast’is räägitakse targast alkoholi tarbimisest. Üha enam käib kultuurse alkoholi tarbimise juurde põhimõte võtta klaas vett vahele. „See on oluline osa kultuursest alkoholi tarbimisest,” ütleb Triin Kutberg ja selgitab lähemalt, millist kasu see tarbijale toob. Lisaks jagavad nii Triin kui ka Heinar kasulikke ja praktilisi nippe, kuidas targalt alkoholi tarbida.

Juttu tuleb ka erinevatest alkoholitrendidest ja selle suve populaarsematest eelistustest. „Inimesed eelistavad lihtsamaid valikuid. Möödas on ajad, kus pidevalt telliti vaid šottidena kanget alkoholi. See jääb rohkem öisesse aega. Nüüd võetakse õhtuti midagi lahjemat toidu kõrvale. Ka maitsete osas on trend rohkem puhtamate maitsete poole,” ütleb Heinar. Triinu ja Heinari sõnul on viimastel aastatel toimunud ka oluline muudatus. Enam ei minda baari või klubisse end purju jooma, vaid hoopis kokteilikogemust otsima.



Kuula podcast’i siit: