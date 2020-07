Elustiili podcast: Maailma Terviseorganisatsiooni juhised rasedatele, mida Eestis harvem järgitakse

Uues Elustiili podcast’i episoodis räägitakse väga paljusid naisi, aga kindlasti ka mehi puudutavast probleemist – rauapuudusest ja ühest võimalikust preparaadist, kuidas seda probleemi lahendada.

Saatekülaline Laura Visnapuu räägib, kuidas loodi Eesti Maaülikooli Innovatsiooniprojektist alguse saanud nõgeseuuringute põhjal teadlastega koostöös kõhusõbralik ja kõrge imendumisega rauapreparaat Nõgel. “Meie meeskonnal on olnud algusest peale antud teemaga tegelemiseks väga tugev põhi. Tegime seda koostöös keemikute ja teadlastega, mina ise õpin toitumisteaduseid ning Nõgeli kaaslooja Birgit on õppinud terviseedendust.”

Laura sõnul esineb rauapuudust kõige enam alla kolmeaastastel lastel, aga ka vanemas kasvueas olevatel lastel, fertiilses eas naistel ning rasedatel ja ka juba vanemas eas inimestel.

“Kuna raud on selline mineraalaine, mille imendumine toidust ja toidulisanditest on väga vähene – loomsest rauast imendub keskmiselt 25%, taimsest rauast aga vaid 10% –, võib juhtuda, et toiduga saadud rauakogused ei kata rauavajadust. Laste puhul toob Laura välja veel ühe olulise asjaolu. “Tihtipeale tarbivad lapsed ka liiga palju lehmapiimatooteid. Nii kaltsium kui ka teatud lehmapiimavalk kaseiin vähendavad raua imendumist,” ütleb Laura ning soovitab oma laste piimatarbimine üle vaadata. “Kõige olulisem on, et piima ei joodaks rauarikaste toitude kõrvale. Piim on siiski söök, mitte jook.” Laura sõnul on Soomes ka eraldi diagnoos sellise rauavaeguse puhul – piimaaneemia, mis tekib piimatoodete rohke tarbimise tulemusel soolestiku limaskesta kahjustuse tagajärel ning lisaks rohke kaltsiumi tarbimise tulemusel, mis häirib raua imendumist.

Fertiilses eas naised kaotavad menstruatsiooniga rauda. “Kõige kõrgemas riskirühmas on need naised, kelle menstruatsioon on vererohke.” Lisaks toob Laura välja huvitava detaili. Raseduse ajal on rauavajadus nii suur, et toiduga on seda raske katta. Seetõttu soovitab Maailma Terviseorganisatsioon raseduse algusest kuni sünnituseni võtta täiendavalt rauapreparaate. “Eestis selliseid soovitusi üldiselt ei järgita, sest kardetakse kõrvalmõjusid – kõhukinnisust, iiveldust, kõhuvalusid. Kui mõtleme, kumb on ohtlikum, kas soole mikrofloora muutused või rasedusaegne rauapuudus ja selle kahju lootele, siis see viimane on palju ohtlikum.” Mis teeb Nõgelist hea rauapreparaadi ning kuidas seda on kõige parem tarbida, kuula juba podcast’ist: