Ilusaadik Reet Härmat: Chaga Healthi eliksiir peaks olema kohustuslik meie kõigi jaoks

Tohutu elu- ja iluenergiaga iluhoolik Reet Härmat on olnud juba aastaid Chaga Elemental Elixiri järjepidev tarvitaja. Musta pässiku, astelpaju, raudrohu, männikasvude ja teiste ravimtaimede ekstrakte sisaldav eliksiir kuulub Reeda tervisetoodete valikusse, sest ta teab, et ilu algab seestpoolt.

Väikesest Nasva kalurikülast pärit Reet on kasvanud ühes loodusega. Seetõttu väärtustab tuntud jumestuskunstnik seda, mida teadsid juba meie esiemad aastasadu tagasi – looduse vägi aitab hoida tervist ning taastada ilu, mis tänapäeva kiire elutempoga kaasneva ületöötamise ja stressi tõttu võib kaduma hakata. „Oleme jõudnud ajateljel sinnamaale, et keskkond meie ümber on väga haavatav ning keskkonnaprobleemid, näiteks saastunud õhk, avaldavad mõju ka sellele, kuidas me end tunneme ja välja näeme,“ räägib Reet.

” Uus energia ning särav nahk räägivad iseenda eest. Reet Härmat

„Mina olen juba aastaid olnud Chaga Elemental Elixiri järjepidev tarvitaja, sest tajun oma kehaga, kuidas selle terviselisandi koostisosad esindavad meie kodumaise looduse tõelisi superstaare,“ lisab ta. „Uus energia ning särav nahk räägivad iseenda eest,“ kiidab Reet ka eliksiiri vananemisvastast mõju.

Reet räägib, et olles ise nii pikalt ilumaailmas olnud, näeb ta, kuidas järjest rohkem pöördutakse ilutoodete väljatöötamisel looduse poole. „Selleks, et leida üles pikkadel tööpäevadel kadunud energiavarud, on eliksiir parim võimalus. Organism taastub kiiremini ning tunnen ise, kuidas jõudu ja väge on palju rohkem,“ avaldab Reet oma kauni väljanägemise ühe allika – Chaga eliksiiri.

Foto: Chaga Health

Võlu-shot ja veri käima

„Igavese nooruse“ eliksiiri tutvustas Reedale hea sõbranna, üks Chaga eliksiiri retsepti väljatöötajatest, Anu Adermann. „Musta pässiku väest olin teadlik juba varem, sest seda on kasutatud rahvameditsiinis nii Venemaal kui Hiinas aastasadu tõhusa immuunsüsteemi parandajana. Must pässik sisaldab erakordselt suuri koguseid superoksüdismutaasi (SOD), mis on üks võimsamaid antioksüdante organismis, B-grupi vitamiine ja proteiine. Apteegist oli võimalik osta kasekäsna, aga sellest ise tee või tõmmise tegemine on väga ajakulukas ja tulemus mitte väga meeldiva maitsega. Kui proovisin Elemental Elixiri esimest korda, sain aru, et see on see, mida olen vajanud. Väike võlu-shot hommikul, päeval ja õhtul, mis paneb vere käima ja silmad särama,“ jutustab Reet ning tema imeline väljanägemine räägib iseenda eest.

Omaenese kogemuse pealt näeb Reet, et eliksiir on hoidnud ta tervena, eemal viirustest ja põletikest ning mõjub justkui immuunsüsteemi doping. „Chaga’s sisalduvat melaniini on peetud üheks võimsaimaks noorendava toimega aineks. Melaniin vastutab selle eest, et silmavärv vananedes ei tuhmuks. Lisaks kaitseb see nahka kõikvõimalike kahjustuste eest ja on kasulik meie juustele, tugevdades tõhusalt kesknärvisüsteemi, ning parandab oluliselt une kvaliteeti. Ma tunnen, kuidas jaksan rohkem ja olen veelgi positiivsem,“ pakatab Reet energiast.

Foto: Chaga Health

” Immuno Elixir toetab täiskasvanute ja laste immuunsüsteemi. Anu Aderman

Kevadel müügile jõudnud Immuno Elixir on sarnaselt oma eelkäijale Chaga Health Elemental Elixirile valmistatud meie looduse tõelistest superstaaridest. Anu Adermann, üks eliksiiri väljatöötajatest, kes ise aastaringselt toidulisandit tarvitab, ütleb, et põhikomponendid on kahel eliksiiril jäänud samaks, kuid nüüd saavad immuunsuse tugevdajat kasutada ka need, kes mingil põhjusel etanoolisisaldusega versiooni tarvitada ei saanud. „Immuno Elixir toetab nii täiskasvanute kui laste immuunsüsteemi. See on kõrge C-vitamiini sisaldusega väega jook, milles on organismile kasulikud toimeained, nagu musta pässiku ehk chaga ekstrakt, astelpaljumahl, raudrohuekstrakt, männikasvude ekstrakt ja mesi. Kõik komponendid on tuntud tegijad rahvameditsiinist.

