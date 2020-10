Kalev Spa vee, saunade ja trennidega möödub aeg sisukalt ning mõnusalt

Soojale maale puhkama sõitmise võimalused on praegu väga piiratud, aga välismaatunde saab kätte ka kodu lähedal. Unikaalse 50-meetrise basseiniga Kalev Spa on Põhja-Eesti suuremaid ja populaarsemaid veekeskusi koos põnevate atraktsioonide, lõdvestavate saunade ning veemassaažibasseinidega. Spordiklubi tipptreenerid pakuvad personaal- ja rühmatreeninguid nii saalis kui ka vees ning keskuses saab pidada ka laste sünnipäevi.

Veekeskus pakub vee- ja saunamõnusid igas vanuses ning erinevate eelistustega külastajatele. Kalev Spa töötajad pingutavad selle nimel, et olla populaarseim veekeskus tallinlastele ning esimene spaa- ja perepuhkuse paik linna külalistele.

Kalev Spa on kuulus oma 50-meetrise basseiniga, aga aina enam kogub tuntust ka saunakeskus Sauna-Oaas, mis pakub erineva temperatuuri ja iseloomuga saunu ning veeprotseduure. Saunade külastamise saab ühendada basseinis ujumisega, sest Sauna-Oaasi kolmetunnine pääse sisaldab ka veekeskuse külastust.



Kalev Spa on sobiv ajaveetmispaik kogu perele. Perepiletiga pääseb veekeskusesse kaks täiskasvanut ja kolm kuni 16-aastast last. Lastele on tegevust piisavalt ja nende eriline lemmik on liutoru.



Kui keskuse külastamise plaan tekib spontaanselt, siis veekeskuse ja spordiklubi administraatori käest saab laenutada saunalina, hommikumantlit või ujumisriideid.

Kalev Spa Sauna-Oaas on nagu suvine oaas keset pealinna tempokat argielu. Kahel korrusel paiknev saunakeskus on mõeldud täiskasvanud külastajale. Erinevate temperatuuridega saunad ja basseinid, lõõgastav meeleolumuusika ja personaalne teenindus aitavad nautida hetke ning unustada argimured.

Sauna-Oaasi esimese korruse saunamaailm

Troopiline oaas (50 °C) on kui rännak lopsakasse vihmametsa, mis kostitab troopilise soojuse, erilise atmosfääri, loodushelide ja meeldivate aroomidega.

Klassikaline 85-kraadine Soome saun on sobiva kuumuse ja niiskusetasemega, et lõdvestada keha ja meeli.

Soolakivioaas (55 °C) on kasulik erinevate hingamisteede probleemide, astma ja allergia puhul. Naturaalne soolakivi puhastab nahka ja aitab sel hingata.

Aurukoobas (45 °C) tasakaalustab organismi niiskusvajaduse ja hingamist intensiivistades puhastab nahka sügavuti.

Maheda temperatuuriga (75 °C) aroomioaas aitab leevendada hingamisteede vaevusi ning pakub aroomide tervendavat ja lõdvestavat mõju.

Sauna-Oaasi esimese korruse vee-elamused

Kuum ja lõõgastav Jaapani spaa (40 °C)

Suuremat seltskonda mahutav avar Sinine Laguun (32 °C)

Mõnusa sooja veega kuumaveeallikas ja pärlivann (35 °C)

Keha pingetest vabastav massaažidušš ning karastav ja energiseeriv külmdušš



Sauna-Oaasi 2. korrus on hubane lõõgastusala, kus külalisi teenindab baar värskendavate jookide ja snäkkidega.

Lapsele meeldejääv sünnipäev Kalev Spa veekeskuses

Sünnipäev veekeskuses pakub arvatavasti rohkem tegevust ja põnevust kui sünnipäev kodus või kohvikus. Kalev Spas on uus vahva lastetuba, mille seintel on näha põnev veealune maailm.

Sünnipäeva võib pidada sünnipäevatoas ja kohvikus või VIP-saunas.

Vastavalt noore seltskonnaeelistustele saab kokku panna just sobiva sünnipäeva veetmise kava. Näiteks pisikeste kalakeste paketti kuulub 40-minutiline veeprogramm mängujuhiga, kes valib mänge, arvestades laste vanuste ja soovidega.

Kõigisse pakettidesse kuulub ka kolmetunnine veekeskuse külastus, et sünnipäevapidu kujuneks veelgi meeldejäävamaks.

Veekesuse kodulehelt leiab ka sünnipäevakutsed. Need saab täita ja saata e-postiga või alla laadida, välja printida ning vastavalt soovile täita.

Kui tekkis mõte Kalev Spa veekeskusse minna, siis palun lugege kodulehelt ka külastaja meelespead. Seal on täpselt kirjas, mis on veekeskuses lubatud ja mis mitte ning mis on soovitatav ja mis mitte. Neid asju teades sujub aeg veekeskuses kindlasti meeldivalt.

Veekeskuse kohta saab infot aadressil www.kalevspa.ee/veekeskus.

Spordiklubi pakub kümneid eri treeninguid

Kalev Spa kuulsa basseini kohal teisel korrusel asub avar spordiklubi koos jõusaali ja Body & Mind stuudioga. Sellest sügisest uuendas spordiklubi oma kontseptsiooni, millega muutis rühmatreeningute grupid väiksemaks ja lähenemise personaalsemaks. Üha enam valivad treenijad rühmatrennides osalemisele lisaks või nende asemel professionaalse personaaltreeneri teenuse. Spordiklubi peatreener Heti-Helen Rohtla ütleb, et spordiklubi on mõeldud inimestele, kes hindavad privaatsust ja personaalset lähenemist. Esimest korda trenni tulles soovitab ta nõu pidada personaaltreeneriga, kes aitab paika panna eesmärgid ja treeningstiilide valikus orienteeruda.

Kalev Spa jõusaalis saab lisaks iseseisvale treeningule osa võtta jõusaali grupitreeningutest, mis toimuvad treeneri valvsa pilgu all.

Veesõpradele on lai valik erinevaid veetreeninguid nii 50-meetrises basseinis kui ka spetsiaalses vesiaeroobikabasseinis. Kas teate, mida kujutab endast näiteks AquaBox või Suppama treening? Tasub proovida, soovitab peatreener Heti-Helen Rohtla.

Järjest rohkem inimesi on viimasel ajal pööranud nii-öelda jooga-usku, et kiire elutempoga muutusterohkel ajal hinge tõmmata ja endasse süüvida. Spordiklubis on selleks Body & Mind stuudio, kus saab praktiseerida erinevaid joogastiile ja teisi rahulikke treeninguid.

Neli liiki treeninguid

Spordiklubi pakub tohutu valiku erinevaid treeninguid, mida võib liigitada nelja rühma.

1. Kombineeritud/aeroobsed treeningud arendavad vastupidavust ja põletavad ohtralt kaloreid.

2. Lihastreeningule suunatud treeningud aitavad vormida keha ja tugevdada lihaseid.

3. Body & Mind treeningud aitavad lõdvestuda, arendavad painduvust ja parandavad rühti.

4. Rühmatreeningud vees vähendavad lihasepingeid, kiirendavad ainevahetust ja parandavad aeroobset võimekust. Vesiaeroobika treeningud sobivad ka neile, kes ujuda ei oska, kuid eriti peaksid seda nautima ülekaalulised ja liigeseprobleemidega inimesed, sest kaelani vees olles on 90 protsenti kehakaalust kadunud.

Lisaks kümnetele trennidele on Kalev Spa valikus veel sportlikke pakkumisi.

Rasedate vesiaeroobika

Beebiootel naiste vesivõimlemine parandab raseduse ajal liigeste liikuvust ning hingamiselundite ja südame-veresoonkonna seisundit. Horisontaalne asend kergendab südame tööd ja raskusjõu mõju vähenemise tulemusena tunneb naine end kergemana. Vesi masseerib keha, ergutades nii vereringet, intensiivistab hingamist ja kiirendab ainevahetust. Selle tulemusena paraneb loote toitainete ja hapnikuga varustatus.

Ujumistrenn

Ujumistrennis harjutatakse erinevate ujumisstiilide tehnikaid, õpitakse vettehüppeid ja pöördeid, avavees ujumist ning orienteerumist. Tunni sisu on iga kord erinev ning tund sobib harrastajale, kes oskab vabalt selili ja/või rinnuli ujuda. Treening toimub 50-meetrises basseinis ja pärast tundi saab aega veeta veekeskuses. Kodulehel on tunniplaan, mis päevadel ja kellaegadel treeningud toimuvad.

Täiskasvanute ujumiskursused

Algajate ujumiskursustel õpitakse põhioskusi, nagu veega kohanemine (näo vette panemine, mullide puhumine jne), sukeldumine, vees hõljumine (selili, rinnuli ja asendeid vahetades) ning libisemine (selili ja rinnuli). Kui need oskused on omandatud, õpitakse ka vees edasi liikumist.

Algajate kursused sobivad inimestele, kes üldse ujuda ei oska, kuid ka neile, kel elementaarsed oskused olemas, kuid kes tunnevad end vees ebakindlalt.

Edasijõudnute ujumiskursuse eelduseks on, et osalejatel on selged vees hingamine, sukeldumine, hõljumine ja libisemine. Eesmärk on erinevate tehnikaharjutuste kaudu õppida rohkem tehnikat ja veetunnetust. Ujutakse ka pikemaid distantse 50-meetrises basseinis.

Lisainfo ja etteregistreerimine: spordiklubi@kalevspa.ee

Kehaanalüüs

Kehaanalüüs annab ülevaate organismi tervislikust seisundist ja juhised, millest lähtuda toitumisel ning treeningutel. Test tehakse Accuniq BC300 kehaanalüsaatoriga, mille tulemused on 99-protsendise täpsusega ja mille näitajad on kooskõlastatud Maailma Terviseorganisatsiooniga. Kehaanalüüsi tulemusel saab inimene teada oma bioloogilise vanuse, rasvaprotsendi ja rasvade jaotumise erinevates kehaosades, lihasmassi osakaalu, mineraalide, vedelike ja valkude hulga kehas, vistseraalse ehk kõhuõõne rasvaprotsendi, päevase soovitusliku kaloraaži ja juhised kehakaalu muutmiseks.

Analüüsi on soovitatav teha enne treeningutega alustamist, et oleks võimalik eesmärgid paika panna. Kehaanalüüsi teeb personaaltreener ja see võtab aega umbes 15 minutit.

Treeningute ja treenerite kohta saab infot aadressil www.kalevspa.ee/spordiklubi.

Praeguse Kalev Spa eelkäijaks oli 1960. aastatel ehitatud Kalevi ujula. Oma aja silmapaistvaima 50-meetrise basseiniga kompleksi projekteeris tipparhitekt Uno Tölpus 1950. aastatel ja ujula valmis 1965. aastal. Moodne puhke- ja vabaajakeskus, mille projekteerijaks Emil Urbel ning sisekujundajaks Taavi Aunre, avati samas pärast ümberehitusi 2006. aasta alguses. Ümberehitatud ujula on siiani Eesti ujujate peamine treeningkoht.

2017. aastal uuendati taas kogu veekeskust. Lisandus atraktsioone, saunasid ja mullivanne. Täiesti uue teenusena avanes vaikne spaa- ja lõõgastusala Sauna-Oaas. Veekeskuse sisse rajati avarad spordiklubi ruumid ja lastetuba ning ilu- ja heaolukeskus Ilu ja Tervis sai privaatse koha otse hotelli südames. Hotelli lisandus mitukümmend uut Superior klassi tuba ja uksed avas uhiuus 100-kohaline restoran Allee.