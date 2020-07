Kas suvel võib silmade laseroperatsiooni teha?

Paljud miinusprillikandjad tunnevad huvi, kas suvisel perioodil ning soojadel suvekuudel ikka võib lühinägelikkusest vabastavaid silmaoperatsioone teha. Vastus sellele küsimusele on jaatav ehk loomulikult võib ka suvisel ajal miinusprillidest vabaneda.

Vanasti levis arvamus, et kuudes, milles pole r-tähte, ei ole soovituslik teha operatsioone, lõikusi ja muid kirurgilisi sekkumisi. "See müüt on tekkinud ajast, mil polnud veel korralikke antibiootikume ja muid ravimeid, mistõttu ei paranenud haavad suure kuumusega nii kiiresti ja korralikult kui näiteks jahedal perioodil," ütleb KSA Silmakeskuse silmaarst dr Ants Haavel. Tema sõnul on tänapäeval aga olemas vajalikud ravimid, paremad tingimused ning kvaliteetsemad aparaadid, mis annavad head eeldused igasugusteks operatsioonideks ning lõikusteks ka kuumadel suvepäevadel.

"Meie KSA Silmakeskuses vabastame inimesi prillidest laseriga ning me ei kutsugi seda operatsiooniks, vaid protseduuriks. Põhjus selles, et laseriga ei tehta silma sisselõiget ning tänu sellele on paranemine ja taastumisprotsess turvalisem," selgitab dr Haavel, kes kutsub Flow' meetodit pigem laserprotseduuriks kui operatsiooniks.

Arst toob näite, et mõnedes maades ongi ainult soojad temperatuurid ning niiske kliima, kuid seal tehakse samu protseduure aasta ringi. "Midagi ei juhtu! Meie Eesti suvi pole nii kuumgi, et peaks üldse pabistama," rahustab ta inimesi.

Millal on aga parim aeg silmaopi tegemiseks? "Mina ütlen alati, et parim aeg on siis, kui inimene on vaimselt valmis. Mingeid aastaajalisi või kellast ja kuupäevast sõltuvaid piiranguid või eelistusi mina oma aastatepikkuse kogemusega tähele pole pannud," räägib KSA silmaarst. Üldine vanuseline sobivus on 18–45 eluaastat, mil silm on juba välja arenenud, miinused stabiliseerunud ning inimesed terved ja elujõulised.

Suvi on üks populaarsemaid aegu

Küll aga on kindlad perioodid aastas, millal prillidest vabanemine on populaarsem, ja selliseks perioodiks ongi tavaliselt kevad ja suvi. Põhjuseks mitmed elustiili ja mugavusega seotud eelised. “Väga paljud inimesed soovivad suveks oma nägemise tippvormi viia, et mugavamalt puhata või reisida. Teada on ka tõsiasi, et ilma prillide ja kontaktläätsedeta on vee- ja rannamõnud oluliselt nauditavamad, lisaks saab vabalt saunamõnusid harrastada. Ka sporditegemist toovad paljud meie kliendid välja ühe põhjusena, miks silmad korda teha,” lausub Haavel.

Silmaarst kuuleb sageli inimestelt, kuidas nad pärast silmade korda tegemist naudivad suvehommikutel ärkamist, olgu selleks siis suvilas, telgis, mõnel festivalil või vabas looduses. “Prillide või kontaktläätsede pärast pole vaja muretseda, lihtsalt avad silmad ja tervitad uut alanud päeva. Mugav ja ilus!”

Kavalad ühendavad puhkuse laserprotseduuriga

Veel üks oluline nüanss, miks suvi on populaarne laserprotseduuri tegemise aeg, on seotud puhkustega. Nimelt eelistavad paljud puhata suvel ja kuna KSA soovitab oma klientidel protseduuri järel vähemalt ühe nädala rahulikult võtta, siis saab selle perioodi ideaalselt ühendada puhkusega. Nii on puhkus ja rahulik olemine meeldiv investeering iseendasse. “Pärast nädalat kaovad igasugused elustiili piirangud ja teha võib kõike, mida hing ihkab – sukelduma minna, langevarjuga hüpata või saunas käia,” ütleb Haavel.

Kuna suvised protseduuriajad täituvad kiiresti, siis tasub kõikidel soovijatel endale aeg ruttu ära broneerida. Ning kui keegi kahtleb, siis tasub kindlasti uurida juba KSAs käinute käest tagasisidet, lugeda kliendikogemusi ja konsulteerida silmakeskuse optometristidega.

Esimeseks sammuks sobivusuuring

“Kui on soov prillidest vabaneda, siis esimese sammuna tuleks tulla Flow 2.0 silmauuringule, mille käigus teeme põhjalikud uuringud ja saame teada, kas inimene on sobilik Flow 2.0 laserprotseduuriks. Uuringule saame vastu võtta miinusprillikandjaid vanuses 18–45 eluaastat. Kui sobivus on olemas ja riske ei tuvastata, siis saame broneerida aja protseduuriks. Pärast seda on nädalake taastumist ja elukvaliteet tõuseb päevadega!” ütleb dr Haavel.

