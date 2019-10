Kuidas kaitsta end aevastuse, köha või põiepõletiku korral?

Küllap on enamik meist aevastades või köhides mõnikord tundnud, et tilgad on ootamatult püksi tulnud.

Selle taga ei ole mingit keerulist probleemi, vaid see tähendab, et vaagnapõhjalihased on millegipärast nõrgenenud ega suuda oma tavapärast funktsiooni täita. Asi võib iseenesest korda saada, kui köha- või rohke aevastamise periood on möödas ja seeläbi ka surve alakõhule vähenenud. Me võime arvata, et see on ajutine, aga just need juhuslikud tilgad püksis viitavad ühele enamlevinud pidamatuse tüübile. See on stress- ehk pingutus-inkontinents, mis on tahtele allumatu uriinileke füüsilise pingutuse korral, mida väga sageli kogevad ka nooremad inimesed.

Keerulisem on siis, kui esinevad põiepõletikud, mis võivad tihtilugu muutuda korduvateks. Kui üldiselt saab paari väiksema tilga ära hoidmiseks abi vaagnapõhjalihaste treeningust, siis põiepõletiku puhul ei ole kindlasti nendest harjutustest abi, tuleb pöörduda arsti poole ja järgida ravi. Ise saad end selles olukorras aidata, kui tarbid lisaks arstipoolsetele soovitustele piisavalt vedelikku, et põis saaks korralikult läbi uhutud. Kindlasti on vale arusaam, et põieprobleemi puhul tuleb tarbida vähem vedelikku.

Olenemata sellest, kas tilgad tulevad püksi aeg-ajalt või mingi haiguse või põletiku korral, on ikkagi vajalik õige kaitse. Mis siis on õige kaitse?

Seda pakuvad spetsiaalsed, just uriinipidamatuseks mõeldud pesukaitsed ja sidemed, mis erinevalt tavapärastest hügieenisidemetest imavad kiiresti ka suuremas koguses vedelikku ja lukustavad lõhna.

Seega peab aru saama, et tavaline telereklaamis nähtud hügieeniside ja spetsiaalne uriini imav side on kaks täiesti erinevat toodet. Kuigi välimus on sarnane, on sisu oluliselt erinev. Uriini konsistents on vedelam kui verel ja selle eritumise kiirus on 10–20 korda suurem. Uriini võib erituda 50 ml sekundis, samas kui umbes sama palju verd eritub kogu menstruaaltsükli jooksul.

Sellepärast ongi pidamatuse sidemete omadused täiesti erinevad ja valik lai – pesukaitsetest kuni imava aluspesuni –, et tagada kindel kaitse ning turvalisus igas olukorras ja iga lekke puhul.

Pidamatust soodustavad tegurid võivad olla rasedus, tüsistused sünnitusel, menopaus, eesnäärmeprobleemid, kuseteede- ja põiepõletikud, kroonilised või mitmed kaasuvad haigused, diabeet, neuroloogilised probleemid, kõhukinnisus, aga ka pidev raskuste tõstmine, rühihäired, istuv eluviis, vanus, ülekaalulisus ja vahel ka ravimite kõrvaltoime.

Uriinipidamatus on teema, mida me sõprade-tuttavatega meeleldi jagama ei kipu. Seetõttu tundub, et see puudutab vaid üksikuid.

Kõige lihtsam ja täiesti tasuta on spetsiaalsete, just vaagnapõhja tugevdavate harjutuste tegemine. Kuna võimalusi on palju, siis on võimalik valida võimlemismatil või teistele märkamatult ja muude tegemiste-toimetuste käigus (Kegeli) tehtavate harjutuste vahel. Kui vaatame üle kas või kõige tihedama päevakava, siis on seal kindlasti mõned levinumad tegevused: ühistranspordis või autoga sõitmine; lifti ootamine; tee või kohvi joomine; töölaua taga istumine; kassajärjekorras seismine, televiisori vaatamine jne. Kõikide nende tegevuste juures saame vajalikud lihased tööle panna ning treenida üks, kaks või rohkem kordi päevas. Parim on, kui leiad ühe rutiinse tegevuse (näiteks kas või hambapesu), mille ajal iga päev vaagnapõhjalihaseid tugevdate. Nii on seda lihtsam meeles pidada!

Vaagnapõhjalihaste harjutused sobivad:

pidamatuse ennetamiseks,

kerge ja keskmise pidamatuse raviks,

pärasooleprobleemide vältimiseks,

seksuaalse naudingu suurendamiseks,

erektsiooniprobleemide leevendamiseks,

operatsiooniks valmistumiseks ja sellest taastumiseks.

Vaagnapõhjalihastest ja harjutustest loe pikemalt Inkotoa kodulehelt.

Meie vaagnapõhjalihased nõrgenevad iga päevaga, sest istume pidevalt selle osa peal, mis peaks liikuma. Asja selliselt vaadates ei peaks me endalt küsima mitte seda, „kas” see probleem tekib, vaid „millal” see tekib.

Pidamatuse probleemi suurenedes oleks soovitatav nõu pidada perearstiga või pöörduda erialaspetsialisti poole põhjuse väljaselgitamiseks ning uuringute tegemiseks. Kuna ooteajad arstile võivad olla pikad, siis kohe abi saamiseks soovitame pöörduda Inkotuppa. Inkotubades on saadaval Eesti suurim valik pidamatuse tooteid. Spetsiaalseid tooteid saab mugavalt ja diskreetselt osta ka meie e-poest, kus on saadaval ka näidiste proovikomplektid nii naistele kui meestele. Ole alati kaitstud ja kasuta õigeid tooteid, ka väikeste lekete puhul.

Küsimuste korral võta meiega ühendust, sest MTÜ Inkotuba on spetsialiseerunud just uriinipidamatuseteemalisele nõustamisele. Kõik töötajad on saanud spetsiaalse väljaõppe ja omavad aastatepikkust kogemust. Inkotuba nõustab abivajajaid ja nende lähedasi juba aastast 2001. Täiesti tasuta!

Kui sul endal probleemi pole, aga mõnel su pereliikmetel võib olla sellest infost kasu, siis anna see teave talle kindlasti edasi.

