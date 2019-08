Kurb, aga tõsi: vaid ligi pooled vähi sõeluuringutele kutsutavatest inimestest osalevad uuringus

Jämesoolevähi sõeluuringule oodati 2018. aastal mehi ja naisi vanuses 60, 62 ja 64, kui neil ei olnud varem diagnoositud jämesoolevähki ega olnud käinud varem sõelkoloskoopia uuringul. Kokku osales jämesoolevähi sõeluuringus 50,1% sõeluuringule oodatud meestest ja naistest — 51 683 kutsutavast osales 25 887. Aasta varem oli hõlmatus 36% (35 371 kutsutavast osales 12 735). Kõrgeim osalus eelmisel aastal oli 64-aastaste seas — 55,2%. Maakondadest oli suurim osalus Lääne maakonnas (60,9%), Võru maakonnas (60,7%) ja Jõgeva maakonnas (57,9%).

TAI juhib tähelepanu, et 2019. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni 2020. aasta jaanuari lõpuni.

Tänavu oodatakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969. Emakakaelavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989. Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse nii mehi kui naisi sünniaastatega 1953, 1955, 1957 ja 1959.

Kui kuulute sünniaasta järgi sihtrühma ning ei ole veel osalenud, siis broneerige endale aeg meelepärases tervishoiuasutuses. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama — aasta alguses on loodud digitaalne kutse ehk saatekiri Patsiendiportaali (vt. www.digilugu.ee →Terviseandmed →Saatekirjad).

Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on uuringuid teostavate asutuste kontaktid leitavad Haigekassa kodulehel. Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks palume võtta ühendust oma perearstikeskusega. Kehtiva ravikindlustusega inimeste sõeluuringu eest tasub Eesti Haigekassa.

Selle aasta suvel alustas vähi sõeluuringute register kutsete saatmist ka e-posti teel. E-posti teel saavad kutse kõik sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on isikukood@eesti.ee suunatud isiklikule meilile või rahvastikuregistrisse on märgitud isiklik meiliaadress. Kui register infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutseid jätkuvalt otsepostiga rahvastikuregistrijärgsele aadressile, kui aadress on korrektselt registreeritud.

Lisateavet sõeluuringute kohta Haigekassa kodulehelt: www.haigekassa.ee/soeluuring.