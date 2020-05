KUULA SAADET | Elustiil #1: kas oleme tõesti leidnud toidulisandi, mis aitab loomulikul moel kaalust alla võtta ja seedeprobleeme leevendada?

Tõenäoliselt ei ole raskustunne kõhus või uni pärast söömist enamikule inimestest võõrad kogemused. Tänapäeval kogevad paljud inimesed söömise ja seedimisega seotud kõhumuresid, nagu gaasid, puhitused, kõhuvalu, halvalõhnaline kõhutuul, ebaregulaarne soolestiku tühjendamine ning soov „leiba luusse lasta”. Olgugi et need on saanud inimeste arvates tavalisteks nähtusteks, ei ole need kindlasti normaalsed. Järgnevalt saad teada, miks me selliseid ebamugavaid nähtusi kogeme ja kuidas neid lihtsal viisil leevendada.

Seedeensüümid ja seedeensüümipuudulikkus on teemad, mis on viimasel ajal aina rohkem tähelepanu koguma hakanud. Delfi podcast’i „Elustiil” külaline ja Enzymedica seedeensüümide esindaja Sille Martma ning saatejuht Teele Teder jagasid esimeses saates enda ja oma klientide värvikaid kogemuslugusid seedeprobleemidest ning sellest, kuidas just Enzymedica seedeensüümide tarvitamine neid leevendada on aidanud.

Pidev kuumtöödeldud toidu (supid, praed, saia- ja leivatooted, maiustused) söömine, vaimne pinge, keemiline stress, ravimite tarvitamine ning ka geneetilised eelsoodumused võivad põhjustada seedeensüümipuudulikkuse, mistõttu on inimese kehal aina raskem toitude seedimisega hakkama saada. Seetõttu tunnevad nii mõnedki inimesed pärast söömist, et kõhus on raske tunne, tekivad puhitused ning energiat ja jaksu on vähem. Kusjuures toidu seedimatus võib põhjustada ka kaalutõusu või raskusi kaalu langetamisel, seega kui sind vaevavad kaalumured, siis loe aga edasi!

Enzymedica on Ameerikas enimmüüdud ja enim auhindu pälvinud kvaliteetsete ning tõhusate seedeensüümide bränd, mis on aidanud juba ka tuhandetel Eesti inimestel söömisega seonduvaid kõhumuresid ning seedeprobleeme leevendada. Hoolimata sellest, et paljud ei julge veel seedeprobleemidest kõva häälega rääkida, on see siiski väga oluline teema, mis põhjustab häälekaid ebamugavusi nii reisidel, pidustustel, teistel sotsiaalsetel puhkudel ja muidugi ka kodustes tingimustes.

Mis on seedeensüümid ja miks sa neid kasutama peaks?

Seedeensüümid on valgud, mis aitavad söödava toidu väiksemateks osakesteks lõhustada. Inimese keha toodab seedeensüüme, kuid eespool mainitud põhjustel võib keha võimekus nende tootmisel langeda ja tagajärjeks ongi erinevad seedeprobleemid. Nagu ka podcast’ist täpsemalt teada saad, sisaldab toores toit

(näiteks õun või liha) toiduensüüme, mis aitavad seda konkreetset toiduainet seedida. Kõik toidud, mis ei ole toorel kujul, on nii-öelda surnud toit, kust puuduvad seedimiseks (või lagunemiseks) vajalikud ensüümid.

Enzymedica on selle probleemi lahendanud tõhusate seedeensüümikapslite loomisega, mis on tuntud oma kvaliteedi ja toime poolest (kusjuures kapslid ei sisalda ühtegi lisaainet – ainult toimeaineid!). Seedeensüüme võiksid kasutada inimesed, kes kogevad söömise tõttu näiteks kõhuprobleeme ja energiataseme langust, sest need on tugevad märgid sellest, et keha ei saa toidu seedimisega hakkama. Ka need, kes on „kõiki dieete proovinud”, võivad seedeensüümide pideva võtmise tagajärjel meeldivalt üllatuda.

Sille isikliku kogemuse põhjal peaks seedeensüümide kasutamine olema võib-olla kõige esimene samm, kui hakatakse üldse mõtlema toidulisandite võtmisele. Korralikult lõhustatud toit tagab parema süsivesikute, valkude ja rasvade ning vitamiinide ja mineraalainete kättesaamise söödavast toidust ning seedeensüümid just seda teha aitavadki.

Mida räägivad seedeensüüme tarvitanud inimesed?

Enamik seedeensüüme kasutama hakanud kliente on täheldanud, et nende energiatase ja uni on palju paremaks muutunud, nad käivad regulaarselt tualetis ning punnis kõht, soov kõhutuult lasta, kõhuvalu ja raskustunne pärast einestamist (eriti liha söömist) on kadunud. Lugejale on aga ilmselt kõige olulisem see, et seedeensüümide järjepidev tarvitamine on aidanud klientidel vähendada näksimisisu ja toiduportsjonite suurust.

Kui inimene hakkab toidust rohkem vitamiine ja mineraalaineid kätte saama, on aina lihtsam teha ka tervislikke toiduvalikuid poes või väljas süües, sest keha hakkab õigeid signaale saatma. Hea seedimine on paljud kliendid ka oma ideaalkaalule lähemale viinud, nii juurde- kui ka allavõtmise mõttes. Fitnessvõistleja Kerli Djomina imestas koos treeneriga, kui pärast Enzymedica Digest Goldi seedeensüümide tarvitamist hakkasid kilod niimoodi kaduma, et isegi kaloraaži suurendamine tegi Kerli hoopis paar kilo kergemaks.

Osa seedeensüüme kasutama hakanud kliente ei osanud isegi oodata mõnda muutust, mille igapäevane seedeensüümikapslite võtmine neile tõi. Inimese keha teeb iga päev tööd ellujäämise ja selle nimel, et meil oleks enda kehas võimalikult hea elada. Seetõttu ei pruugi inimesed isegi tajuda, et midagi võiks veel paremini olla, sest nad on mingi tundega lihtsalt harjunud.

Näiteks on inimesed pärast seedeensüümide tarvitama hakkamist imestanud, et nende kõht ei ole enam punnis või et neil on palju rohkem energiat igapäevasteks toimetusteks (ja kes meist ei tahaks, et meil oleks piisavalt energiat näiteks trenni tegemiseks!). Enzymedica blogist võib leida hulgaliselt edulugusid inimestest, kellel on vitamiinide ja mineraalainete näitajad normi läinud või kellel on tänu seedeensüümidele energiat ning elusärtsu palju rohkem. 46-aastane Veronika tõestas enda peal ära, et lause „ülekaal on meil geenides” ei kehti ja isegi siis, kui ta ei ole kõiki endale seatud toitumiseesmärke korralikult täitnud, suudab ta ikkagi oma normaalkaalu säilitada.

Kuigi seedeensüüme ostavad rohkem ikkagi naised, kiidavad nende toimet ka paljud mehed. 52-aastane Indrek vaevles varem väsimuse käes, mis tekkis pärast söömist. Lisaks armastas ta öösiti šokolaadikreemiga terve saia ära süüa. Nüüd soovitab ta kõigil meestel seedeensüüme tarvitada, sest tema isud on palju väiksemaks läinud, ta toitub tervislikumalt ja naudib oma tervislikku kehakaalu.

Kuidas saada seedeensüümide tarvitamisest maksimaalselt kasu?

Seedeensüümid ei ole nagu toidulisandid, mida võetakse näiteks ühe korra päevas enne magamaminekut. Seedeensüümid, nagu nimigi ütleb, on mõeldud toidu paremaks seedimiseks. See tähendab, et neid tuleb võtta iga toidukorraga. Parima tulemuse saavutamiseks on hea, kui seedeensüümikapsel võetakse sisse paar minutit enne sööma asumist lonksu veega. Seedimist ja toiduportsjonite vähendamist soodustab kindlasti ka korralik toidu mälumine.

Paljud inimesed on märganud, et sümptomid, mis seedeensüümide kasutamisega ära kadusid, tulid ajapikku tagasi, kui neid enam ei manustatud. Seedeensüümid ei ole ravimid, mis kindlat seisundit ravivad. Need on looduslikud preparaadid, mis on abiks iga töödeldud toidu seedimisel.

Kuna inimeste elustiil ja seedimise võimekus on väga erinevad, on Enzymedica loonud ka erineva tugevusega tooted just selleks, et igaüks leiaks endale sobiva. On oluline teada, et kui inimene arvab, et seedeensüümitoode tema peal ei tööta, siis tõenäoliselt ei ole ta enda jaoks veel õiget toodet leidnud või ei ole ta neid õigesti ja järjepidevalt tarbinud, et vahest aru saada. Mõni inimene tunneb näiteks enesetunde vahet juba esimese toidukorra ajal, teisel võib selleks minna kuu. Nagu igas eluvaldkonnas, on ka siin kõige olulisem kannatlikkus ja enesevaatlus.

Nagu ütles podcast’is ka Teele, siis „Enzymedica seedeensüümid on üks lihtsamaid viise, kuidas oma elu päevapealt paremaks muuta”. Kui tundsid ennast siin artiklis ära ja soovid omal nahal aru saada, mis „imetootega” täpselt tegu on ning kuidas seedeensüümidega oma seedimist toetada, loe „Hea seedimise stardipaketi” kohta või uudista lähemalt Enzymedica kodulehte ja e-poodi.

Kui artikli lugemisest jäi väheks, siis kuula lõbusat ja põnevat podcast’i ning saad muu hulgas teada, miks Sille ja Teele seedeensüümidest kuuldes alguses skeptilised olid ning mis nende arvamust muutis; mis on Sille ja Teele lemmik Enzymedica toode; palju värvikaid ja naljakaid seedimisega seotud lugusid (vanaemadest kuni fitnessvõistlejateni) ning miks Enzymedica seedeensüümid võrreldes teiste seedeensüümitoodetega nii palju auhindu võitnud on (ja põhjusega!). Podcast’is mainib Sille ka põnevat raamatut „Elutähtsad ensüümid – kõige paremini hoitud saladus?”, milles räägitakse intrigeerivast kasside peal tehtud toidukatsest ja mille võiks iga inimene läbi lugeda, et paremini mõista, kuidas tema keha toimib.

Enzymedica põnevaid ja harivaid artikleid ning Eesti inimeste kogemuslugusid saad lugeda nende blogist „Ensüümidest”. Kogu Enzymedica tootevaliku leiad e-poest seedeensüümid.ee. Enzymedica leiab loomulikult üles ka Facebookist ja YouTube’ist.

Soovime sulle head seedimist!

