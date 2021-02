KUULA SAADET „Elustiil” | Andri Peetso: läänemaailmas ei suudeta oma terviseprobleeme vee kvaliteediga seostada

Milline vee puhastamise viis on parim? Miks on puhas joogivesi eluliselt oluline ja kui palju vett me tegelikult päevas vajame? Need ja paljud teised veejoomise ning tervisega seotud küsimused leiavad vastuse uues „Elustiili” podcast’is, sest külla on kutsutud Andri Peetso – mees, kes on end raskest autoimmuunsest haigusest ise terveks ravinud ja kes peab oma avastustest terviseteemadel blogi aadressil https://blog.andripeetso.com.

Andri põhjalikkus erinevatesse teemadesse süvenemisel on imetlusväärne. Ka vee kvaliteedile ja selle erinevatele puhastamise viisidele keskendumiseks pühendas ta palju aega, et teha selgeks, mis selles valdkonnas täpselt toimub. Inimese keha koosneb 60–75 protsendi ulatuses veest. „Veel märkimisväärsem on, et vee molekulid on niivõrd väikesed, et kui sa loeksid kokku kõik molekulid oma kehas, siis 99 protsenti nendest oleks vesiniku molekulid,” ütleb Andri.

Seda silmas pidades on lihtne mõista, miks on puhta vee joomine nii tähtis meie tervisele ja üldisele heaolule. „Ometi tundub mulle, et läänemaailmas ei suudeta tihtipeale oma terviseprobleeme joodava vee kvaliteediga seostada. Me lihtsalt usaldame, et kraanist tulev vesi on puhas ja et see ei saa meie tervist kahjustada.” Podcast’is räägib Andri, mida ta kraanivee kvaliteedi ja selle järelevalve kohta avastas. „Tegelikkus on, et kraanivee kvaliteedi normid ja järelevalve on ideaalist kaugel. Kraanivesi ei ole nii puhas ja ohutu, kui seda propageeritakse. Seatud standardites on sätestatud aktsepteeritav saasteainete hulk, aga see, et regulatsioonid aktsepteerivad sinu joogivees teatud hulka saasteaineid, ei tähenda, et need sinu tervist ei mõjutaks.”

„Elustiili” podcast’is räägitakse ka erinevatest vee puhastamise süsteemidest ja sellest, mille Andri enda jaoks avastas. Ühel hetkel hakkasid ka sõbrad seda tema kaudu ostma ja nii saigi temast Osmio veepuhastusmasina maaletooja.

Millised on erinevate veepuhastussüsteemide plussid ja miinused, mida kõike võib joogiveest leida ning milline on selle mõju organismile, kuula juba podcast’ist: