KUULA SAADET | „Elustiil”: Eesti teadlased lõid tervist parandava innovaatilise toote

See, et probiootikumid teevad head, on suuremale hulgale inimestest teada, aga kas teadsid, et probiootikumid ei tule mitte ainult toidulisanditest ja et Eestis tehakse selles suunas tõelist innovatsiooni?

„Elustiili” uues osas on külla kutsutud Biocci tootearendusjuht ja teadur Liis Lutter ning vanemteadur Epp Songisepp, kes räägivad enda loodud kodumaisest toidulisandibrändist Nordwise. „See sündis paar aastat tagasi ja nagu brändi nimigi ütleb, on tegemist põhjamaiselt tarkade toodetega. Nendes on peidus targad bakterid, millega proovime inimeste elukvaliteeti tõsta,” ütleb Epp.

Kõikide toodete puhul on tehtud tõhusat teadustööd alates katseklaasikatsetest kuni uuringuteni vabatahtlikega. „See tähendab, et oleme kõikide mikroobide puhul teinud piisavalt uuringuid, et tõestada nende kasulikkust inimesele. Need kõik on patenteeritud.” Probiootikumide tootmisega on mindud aga sammukene edasi. „Igas toidulisandis on erinevad vitamiinid ja mineraalid, mis just nende mikroobidega koos töötavad, et tarbijate kasu oleks maksimaalne,” ütleb Liis.

Lisaks ei piirduta üldse mitte ainult toidulisanditega. Nordwise on oma unikaalse juuretisesegu loonud ka kurkide ja kapsaste lihtsamaks koduseks hapendamiseks. Tänu neile toodetele ei ole hapendamisprotsessis enam midagi keerulist. „See sisaldab meie enda arendatud ja leiutatud piimhappebakterit, tagades stabiilse hapnemisprotsessi ja võimaldades näiteks hapukurgid saada juba ühe kuni kahe ööpäeva jooksul ehk oluliselt kiiremini kui ilma juuretiseseguta,” selgitab Liis.

Kellele on aga mõeldud Nordwise’i uus funktsionaalne joogisegu RiSoKo ja kuidas täpselt ennast probiootikumidega antibiootikumide kahjulike mõjude eest kaitsta, kuula juba podcast’ist.