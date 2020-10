KUULA SAADET | Elustiil: eestlased lõid isiklikust tervenemisest alguse saanud tervisetoote, mis on maitsev ja mida kasutatakse ka söögi valmistamisel

Mis vahe on õunasiidriäädikal ja õunaäädikal? Kas õunasiidriäädikas aitab tõepoolest kaalu langetada? Mis on äädikaema? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saate vastuse uuest „Elustiili“ podcast’ist, kuhu on külla kutsutud Wöseli õunasiidriäädika tootjad Katrin Sagur ja Taavi Sepp.

Wöseli õunasiidriäädikate laialdasem tootmine sai alguse Taavi enda isiklikust kogemusest. „Mul oli aastaid olnud refluks. Paljud toidud tekitasid mulle ebamugavustunnet ja kõrvetisi. Ühel hetkel lugesin internetist, et paljusid inimesi, kellel on sama häda, on aidanud õunasiidriäädikas. Rääkisin sellest ka Katrinile ja ta ütles kohe, aga palun, meil on isetehtud õunasiidriäädikas sahvris olemas,“ meenutab Taavi. Selleks hetkeks oli Katrin juba aastaid valmistanud erinevaid veine, siidreid ja äädikaid. „Ei läinud kahte nädalatki, kui mul oli kõik korras. Olin sellest kogemusest nii vaimustunud, et ütlesin, et teeme seda veel nii enda kui ka teiste jaoks.“

Osa inimesi ütleb sama toote kohta õunaäädikas, mitte õunasiidriäädikas. Kumb on õige? „Otseselt justkui valesti ei ole, kui õunasiidriäädika kohta öelda õunaäädikas. Oluline on aga teada, et õunasiidriäädikat tehakse puhtast mahlast, nii nagu õunasiidritki. Ei lisata suhkrut ega vett. Nii valmistame oma äädika ka meie. Samas on õunaäädikat võimalik teha ka mahlapressijääkidest ja õunatükkidest, siis on kindlasti lisatud ka vett ja suhkruid.“ Ka poodi minnes tasub silmad lahti hoida ja lugeda pakenditel olevat infot, sest õige õunasiidriäädikas on pastöriseerimata ning filtreerimata ja sisaldab äädikaema. „Õunaäädikaid toodetakse ka väga odavalt, näiteks erinevatest kontsentraatidest, aga siis on tegemist sisuliselt hoopis teise tootega. Kindlasti pole siis enam tegu tervisetootega,“ ütleb Taavi. „Me ju ütleme ka punase- või valgeveiniäädika kohta veiniäädikas, mitte viinamarjaäädikas, seega tundus meile ka loogiline enda toodet nimetada ikka õunasiidriäädikaks, sest kõigepealt valmib siider ja seejärel valmistame äädika,“ kommenteerib Katrin.

Taavi ja Katrin kasutavad enda õunasiidriäädikaid igapäevaselt toiduvalmistamises ning jagavad ka oma kodulehel häid retsepte, sealhulgas salatikastme retsepti, ilma milleta nad enam salateid ettegi ei kujuta. Õunasiidriäädikas on tuntud ka kui tervistoode. „See on aidanud paljusid ülekaalulisi inimesi, aga aitab näiteks ka keha aluselisemaks muuta,“ ütleb Taavi.

Lisaks räägib Katrin, kuidas õunasiidriäädikat kasutatakse ka ilurituaalides, näiteks juuste pesemisel ja näohoolduses. Kuidas täpselt õunasiidriäädikat nii ilu kui ka tervise eesmärkide saavutamiseks kasutada, kuula juba podcast’ist.