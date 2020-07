KUULA SAADET | „Elustiil”: Helde Kombucha – sündinud, mitte tehtud!

Kas Sina tead, miks kombuchat nii tervislikuks joogiks peetakse? Kuidas tunda ära kvaliteetsed kombuchat ning kuidas seda kõige kasulikum juua oleks? Kõik need ja paljud teised küsimused saavad just siin saates vastatud, sest külas on Erkki Kabel Helde Kombuchast.

Helde Kombucha on elus ja pastöriseerimata jook, mis sünnib erinevatest hõrkudest teesortidest ning iidsest kombucha kultuurist ehk teeseenest. Teeseen (Medusomyces gisevii) on erinevate organismide (äädikhappebakterite ja pärmseente) sümbiootiline kultuur, kes tekib ja areneb jõudsalt teepõõsa lehtedest valmistatud tees. Kombucha on nende mikrokultuuride ning suhkru abil teest kääritatud jook. Protsessi käigus teeseen muundab suhkrud orgaanilisteks hapeteks. Aeglane kääritamine rikastab jooki paljude vitamiinide, ensüümide, elusate pärmiliste ja bakteritega. Teise fermentatsiooni käigus tekib pudelisse loomulik mull ja sade. Valmis jook on madala suhkru- ning kalorisisaldusega, meeldivalt hapuka maitsega. Tervislik alternatiiv kõigile suhkrurikastele karastusjookidele ja õllele. Ta on suurepärane alkoholivaba peo- ja saunajook ning sobib ka sampuse asemel tervitusjoogiks. Ideaalne värskendaja ja janukustutaja. Kombucha’t on maailmas palju uuritud. Joogile omistatakse mitmeid tervisele kasulikke omadusi. Temas leiduvad probiootikumid ergutavad seedimist, antioksüdandid turgutavad immuunsüsteemi, B-vitamiinid ja ensüümid tõstavad energiataset, äädikhapped ja polüfenoolid lõhustavad rasvu ning glükosamiinid vähendavad liigesevalu ja aitavad ennetada artriiti. Jook on hea organismi puhastaja ning antibakteriaalsete omadustega, taastab soolestiku normaalse mikrofloora. SISALDAB MÕJU ORGANISMILE Orgaanilised happed Glükuroonhape Puhastab keha ainevahetusjääkidest ja mürgistest võõrastest ainetest Äädikhape Stimuleerib ainevahetust ja parandab seedimist Piimhape Stabiliseerib ja uuendab soolestiku floorat, soodustab soolestikus kasulike bakterite teket, aktiveerib lihaste ainevahetust, annab ajule ja rakkudele energiat, stimuleerib seedimist, kaitseb seedesüsteemi kahjulike bakterite ja viiruste eest Usniinhape Antibakteriaalne Ensüümid Aitavad ainevahetust reguleerida, parandavad seedimist (lõhustades nt süsivesikuid, proteiine) Polüsahhariidid Tugevdavad immuunsüsteemi ja keha ühendavaid kiude Elus pärm Positiivne mõju selgele nahale, aitab soolestiku pH-d kontrolli all hoida, toetab immuunsüsteemi Vitamiinid B1, B2, B3, B6 ja B12 Tugevdavad närvisüsteemi, toetavad energiatootlikkust, hädavajalikud hapniku transpordiks ja energia/proteiini ainevahetuseks, metaboliseerib proteiine ja küllastumata rasvhappeid, toetab vereloomet ja immuunsüsteemi C Parandab/võimendab immuunsüsteemi kaitsevõimet D, E ja K Toetavad naha, kõhrede ja luude moodustumist, toetavad vere hüübimist, elustavad organismi Biotiin Aitab kaasa rakkude kasvamisele/taastumisele, elavdab juukseid ja nahka Foolhape Mängib olulist rolli igasugustes arengu- ja kasvuprotsessides, rakujagunemisel ja rakkude moodustumisel, samuti punaste vereliblede moodustumisel Mineraalid Raud Punaste vereliblede moodustamine, oluline roll vere hapnikutranspordis ja ensüümide moodustumisel Kaalium Aitab kehas veetasakaalu hoida, aitab kaasa neerufunktsioonidele ja aitab kehast jääkaineid välja viia Kaltsium Tugevdab luid ja hambaid Vask Toetab immuunsüsteemi ja vereloomet Magneesium Aktiveerib energiavahetuses osalevaid ensüüme, toetab kehas hormoonide tootmist, oluline luude kasvuks, hädavajalik faktor närvide ja lihaste koostoimimisel Mangaan Oluline kilpnäärmehormoonide tootmisel, aktiveerib ensüüme Naatrium Reguleerib pingeid kiududes, koos kaaliumiga hädavajalik lihaste funktsioneerimisel ja normaalse vererõhu tagamisel, tagab vajaliku verehappesuse Tsink Oluline rakuainevahetuseks, peaaju ainevahetuseks ja närvisüsteemi toimimiseks, panustab immuunsüsteemi kaitsevõimesse, toetab vereloomet, kasvu ja haavade paranemist

Kuula kõigest lähemalt Elustiili podcastist: