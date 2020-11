KUULA SAADET | Elustiil: kõige lihtsamad vahendid immuunsuse tugevdamiseks

„Viiruste ennetamisel annavad kõige paremaid tulemusi C- ja D-vitamiin ning punane päevakübar,” ütleb Mihkel. „Need näitavad kõige paremaid tulemusi, sest aitavad efektiivselt tugevdada ja aktiveerida immuunsussüsteemi.” Mihkel ütleb, et C- ja D-vitamiini võiks Eesti kliimas tarbida regulaarselt. „Värsket puu- ja juurvilja meil ju enamjaolt võtta pole ning sama lugu on päikesega.” Ka Nahrini valikust leiab loodusliku C-vitamiini toidulisandi acerola ja mustasõstrapulbriga. „Acerola on troopiline kirss ja selles on rohkem C-vitamiini kui näiteks sidrunis.”

Saates tehakse juttu ka viimaste aastate ühest populaarsemast toidulisandist, nimelt kurkumist. „Kurkum on ülitugev antioksüdant ja sellest tulevadki kõik tema kasulikud omadused. Kurkum tugevdab immuunsussüsteemi, aitab põletikke vähendada, mõjub seedimisele hästi. Kurkumi probleem paljudes toidulisandites on aga see, et ta ei imendu hästi.” Nahrin on selleks puhuks valmistanud aga erilise koostise. „Kurkumi sees on kasulikud aktiivained, mida kutsutakse kurkuminoidideks. Kuna need on rasvlahustuvad, siis nad meie organismis eriti ei imendu. Tekib n-ö klimp, mille biosaadavus on madal.” Nahrini kurkumi toidulisand on patenditud koostisega ja see imendub uuringute järgi 40 korda paremini kui tavaline kurkum.

Lisaks räägitakse podcast’is veel mitmetest teistest looduslikest immuunsuse tugevdajatest, nagu punane päevakübar, alpiõlide sprei jpt. Kuidas neist maksimum võtta, mida kasutada kuurina ja mida võtta regulaarselt, kuula juba podcast’ist: