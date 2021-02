KUULA SAADET | Elustiil: maailma kõige võimsam ravimtaim teeb ilma ka Eestis

Mis on CBD? Mida see inimese tervise heaks teha suudab ja kuidas seda tarbida? Need ja paljud teised küsimused saavad vastatud uues „Elustiili” podcast’is, sest külla on kutsutud Zen Native’i tegevjuht Eero Tölpt ja Zen Native’i müügiesindaja Toomas Sannik.

„CBD on üks molekul, mis saadakse kõige võimsamast ravimtaimest maailmas, milleks on kanep. Tänapäeva teadus on suutnud väga kavalalt selle taime molekulideks lahti harutada ja noppida sealt välja vaid kõige kasulikumad molekulid,” selgitab Eero ning lisab, et viimased aastad on CBD teadlaste huviorbiidis, sest senised uuringud on andnud suurepäraseid tulemusi mitte ainult leevenduseks, vaid ka uute raviviiside väljatöötamiseks.

Aga kanepitaimes on palju molekule. Üks neist, mis ka väga palju kõneainet tekitanud, on THC. „Mulle meeldib öelda, et need on nagu yin ja yang. THC on selline uimastav ja CBD on selle selge peaga hea naaber,” ütleb Eero. Zen Native teeb molekulide taimest kättesaamiseks koostööd Šveitsi laboritega, kuid tootmine asub neil Eestis.

Saates räägitakse ka sellest, kuidas USA-s on arstid leidnud, et 70 protsenti inimestest saaks vältida kangemate rahustavate või uneprobleemide vastaste ravimite kasutamist ja leiaksid abi juba CBD-st. Ka Euroopas on hakanud CBD alates 2018. aastast laialdasemalt levima ja seda on lubatud kasutada ka tippsportlastel lihaste lõdvestamiseks ning põletike alandamiseks.

Toomase sõnul on CBD kasutusvõimalusi ja plusse väga palju. „Peale selle, et see sobib füüsiliseks rahustuseks, akne ja muude nahaprobleemide vähendamiseks, sobib CBD-õli hästi ka kõigile neile, kellel on emotsionaalsed probleemid: ärevus, depressioon, paranaoiad ning unehäired.” Lisaks ütleb ta, et CBD-ga tuleb uutele kasutusvõimalustele pidevalt uusi teaduslikke tõestusi juurde ja tasub julgelt konsulteerida Zen Native’iga. „Meie esindus on avatud pea iga päev ja oleme telefoni teel alati kättesaadavad,” lisab ta.

Kuidas CBD-d enda tervise ja elukvaliteedi parandamiseks kasutada, kuidas see maitseb ja millistest Zen Native’i toodetest on saanud tõelised hitid, kuula juba podcast’ist: