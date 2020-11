KUULA SAADET | Elustiil: toode, mis paneb iga naise ennast voodis seksikana tundma

Millised on erootikapoe tõelised müügihitid? Mis tooted ja vahendid võiksid olla naise magamistoa sahtlis ning millise kingitusega ei pane mees kunagi mööda?

Neile ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse uuest „Elustiili” podcast’ist, kus külla on kutsutud kirg.ee juhataja Kaire Undrits.

Viimastel aastatel on eestlased Kaire sõnul muutunud üha avatumaks. „Kui varem osteti arglikult üks keskmise suurusega vibraator, siis nüüd juba ostetakse sinna juurde libesti ja õlisid ning pesu ka. Mulle tundub, et oleme jõudnud sinna kohta, kus juba vaadatakse selle pilguga erootikapoes ringi, et mis mulle veel meeldida võiks,” ütleb Kaire, kes on nüüdseks juba üle kümne aasta erootikapoe omanik.

Saates tutvustatakse muu hulgas naistele mõeldud õhkstimulaatoreid. „Nad on kõik üsna erinevad. Lõpptulemus võib neil kõigil olla sama, aga nende toodete tunnetus on täiesti erinev.” Lisaks on Kairel kaasas veel rida erinevaid kirg.ee lehel müüdavaid mänguasju ja pikkadeks sügisõhtuteks mõeldud meelelahutust, näiteks paaridele mõeldud vibraator Lelolt; küünal, mille vaha saab nahale tilgutada, ning soojendusega vibraator.

Üks üha enam populaarsust koguv toode on aga kehasukk. „Kui naine pole just modellimõõtu, siis ta tahab, et midagi oleks seljas. Kehasukk annab igale naisele võimaluse ennast seksikana tunda. Selle kandmine annab võimaluse olla samal ajal nii kaetud kui ka avatud,” ütleb Kaire ja kiidab brändi Obsessive pesu, mille materjalid on väga kvaliteetsed, venivad erinevates suundades ning sobivad hästi keha kumerustega.

