KUULA SAADET | Elustiil: uue elustiilibrändi looja Mai-Liis Kivistik: tuleb võtta vastutus kogu oma heaolu eest ja minna tagasi looduse juurde

Millised on Eesti võimsamad ravimtaimed? Kuidas edukalt enneaegset vananemist edasi lükata ning mida inimene saab ise ära teha oma tervise ja immuunsuse hoidmiseks?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse uuest „Elustiili” podcast’ist, sest külla on kutsutud uue elustiilibrändi Herbazen looja, joogaõpetaja ning loodusterapeut Mai-Liis Kivistik.

Mis inspireeris sind Herbazeni looma?



Mul polnud ausalt üldse plaani brändi luua, aga soovitan tutvuda Daniel Chamovitzi raamatuga „What a Plant Knows”. Iga taim jõuab inimeseni just siis, kui teda vaja on. Esimene taim, kes minu tähelepanu püüdis, oli vereurmarohi. Algul ma ei saanud aru, miks just see taim tahtis mu salvi tulla, aga mõistmine saabus üsna kiirelt, kui vaatlesin iseend tervikuna. Igaüks meist on osa suurest tervikust. Keskkond, milles elame, mõjutab meid, ja meie omakorda mõjutame keskkonda.

2016. aastal diagnoositi mul kilpnäärme ületalitus, mis, nagu mõningase uurimise tagajärjel selgus, võib üsna kergesti ilmneda stressist. Kilpnäärme ülesanne kehas on toota hormoone, mis reguleerivad organismi toimimist. Kokkuvõtvalt öeldes oli mul olukord, kus kilpnäärmel jäi joodi väheks ja tal oli keeruline tavapäraselt talitada. Juba siis ei võtnud ma oma tervisliku seisundi leevendamiseks ravimeid, kuna usun tugevalt organismi isetervenemise võimesse. Tegelikult saingi puhkuse ja tempo maha võtmisega kõik kontrolli alla. Vereurmarohtu peetakse looduslikuks joodiks ja selle seoseni jõudes sai selgeks ka tema soov minu esimeses salvis osaline olla. Läbi naha imendudes ergutab vereurmarohi ka immuunsüsteemi ja tänu sellele tõstab organismi toonust ning enesetunnet.

Eelmine suvi palus mu sõbranna, et ma teeks midagi looduslikku psoriaasi leevendamiseks. Tema oli rohkem kui kümne aasta jooksul juba tulutult kõik poe variandid ära proovinud. Usun kindlalt, et juhuseid pole olemas ja kõik toimub põhjusega ning nii nägigi eelmise aasta augusti lõpus ilmavalgust salv Curetik, mis on hea mõjuga erinevate nahamurede leevendamisel. See omakorda viis mu mõttele luua Herbazen brändina. Elu usaldades paneme rohkem märke tähele, sest tegelikult saadavad nad meid kõikjal. Maikuust alustas Herbazen koostööd ka psoriaasiliiduga.

Looduse seos inimesega on põnev. Meie elu on pidev kõikumine keskme ümber. Inimene saab nii kehaliselt, psüühiliselt kui ka energeetiliselt olla kas tasakaalus või tasakaalust väljas. Hea enesetunde ja tasakaalu puhul oleme rõõmsad, energiat täis ja keha töötab suurepäraselt. Jooga ja fütoteraapia sümbioosi eesmärk on olla toeks tasakaalu leidmise protsessides. Tervik on oluline – tuleb võtta vastutus kogu oma heaolu eest, minnes tagasi looduse juurde.

Sa oled Eesti loodusterapeut. Mida see tähendab?



Herbaatik või siis teisisõnu loodusterapeut mõistab taimi ja loodust, oskab neid märgata ning oskab vajadusel ravida. Me tegeleme ravimtaimedega ehk oskame saada abi loodusest. Holistilises fütoteraapias otsime sarnasusi ja mõjutusi taimemaailmast ning vaatleme igat indiviidi tema isiklikust omapärast lähtuvalt. Kõigel meiega toimuval on alati tähendus.

Loodusterapeut on nagu toitumisterapeut või joogaterapeut sellest vaatenurgast, et läheneb inimesele tervikuna. Kõigepealt kaardistatakse ära oluline info: kus isik töötab; mis kodus toimub; mis ellu stressi toob; kuidas inimene toitub ja puhkab jne. Vahel võib see anamnees olla suisa mitu lehekülge. See kaardistamine on oluline, et mõista, kust inimene tuleb ja mis võib olla tema probleemi tekkepõhjus.

Siiski ei taha ma öelda, et ainult haigusseisundi korral on taimedest kasu. Nad toetavad meid ka igapäevaselt. Praegu on suur trend toidulisandid smuutidesse ja pakutakse väga eksootilisi variante. See on muidugi tore, et inimesel on neid lihtne soetada ja ise mõtlema ei pea, sest pakis on juba kõik vajalik sees. Siiski on siin üks filosoofiline küsimus. Kui oleme sündinud Eestis, kas siis peaksime sööma ainult välismaist? Lõpuks ikka igaüks ise otsustab, aga meil on endal ka nii palju võimalusi, kuidas vitamiine ja mineraale saada, näiteks rohejahud. Ise rohejahu teha on imelihtne. Korjad kevadel sobivad taimed kokku, kuivatad ära, pudistad sõrmede vahel pulbriks ja paned purki. Saad ülejäänud aastaaegadel kasutada nii suppides, salatites, pudrudes, smuutides – kõikjal, kus vaid soovid. Head taimed rohejahusse on näiteks võilill, teeleht, kortsleht, maasikaleht.

Millised on võimsamad taimed Eestis?

Nõiarahvas oleme me olnud pikalt, kahjuks viimase 100 aastaga on taimetarkused hääbumas. Kurb on näha, kuidas hirmutatakse inimesi mürgiste taimedega nii ära, et nad ei julge enam ise metsast midagi korjata.

Taimemaailma astumisega võiks alustada sellest, et paned tähele seda, mis taim sulle väga meeldib, ja ka seda, mis üldse ei meeldi. Mõlemaid on sul praegu vaja, sest taimed tulevad alati õpetama.

Kõik Eesti taimed on omamoodi olulised, aga mõningad erilisemad on

- nurmenukk – ainus taim, mis hoiab endas igas olekus oma C-vitamiini taseme;

- nõges – üks suurim organismi toetaja taimemaailmast. Selles on viis korda rohkem C-vitamiini kui apelsinis, samuti on see kaltsiumi-, magneesiumi-, raua- ja ränirikas. Lisaks puhastab nõges verd, toetab vere hüübimist ja leevendab väsimust. Imetavatel emadel aitab nõgesetee joomine suurendada rinnapiima hulka;

- põldosi – sisaldab räni ja aitab kehal kollageeni toota;

- karulauk – üks esimesi kevadekuulutajaid ja väga hea organismi puhastaja;

- võilill – parandab maksa ainevahetust, ergutab seedenäärmeid;

- põdrakanep – meeste taim ja 99 tõve vastu, rahustav, valuvaigistav ja krampe peletav. Sisaldab 69–71 mikroelementi;

- angervaks – tugevdab, rahustab ja parandab haavu. Pärsib põletikke ja on antibakteriaalse toimega, mistõttu soodustab naha paranemist, taastumist ja tugevnemist. Naistetaim. Looduslik aspiriin.

Mis on Herbazen?

Herbazen on elustiilibränd, mis keskendub heaolu ja tasakaalu loomisele, et igapäevaselt iseendaga täielikus kooskõlas olla: heaolu sõltub palju rohkemast kui terve olemisest ning haiguste puudumisest. Herbazen on jooga ja fütoteraapia sümbioos, kus põimuvad omavahel Eesti väetaimed, tervislik toitumine ja kehasõbralik liikumine. Brändi loomisel on keskendutud holistilisele taimetarkusele, mis lähtub inimesest ja loodusest kui tervikust, kus keha, hing ning meel on omavahel seotud ja mõjutatud keskkonnas toimuvast. Tervik on oluline. Aitame suunata iseenda eest vastutuse võtmisele.

Lubame, et loodus sobib kõigile! Meie tervis ja enesetunne on mõjutatud sellest, kuidas me erinevatel tasanditel enda eest hoolitseme. Füüsilises maailmas elades on mitmeid viise, kuidas end oma keskmesse tuua: energia liigutamine läbi jooga, hingamispraktikate või meditatsioonide. Naha eest hoolitsemine loodusliku kosmeetika abil, sest nahk on meie suurim organ ja peegeldab tervise olukorda. Igapäevane toidulaud ja see, mis me otsustame suhu panna ning kust tuleb meie toit. Oluline on tervik, kogu oma heaolu eest vastutuse võtmine.

Herbazeni embus peidab endas:

1) käsitsi korjatud Eesti ravimtaimede väge,

2) puhast koostist,

3) taaskasutust ja planeedi hoidmist,

4) iidset taimetarkust,

5) kõigi toodete teraapilist mõju,

6) loodusterapeudi loomingut,

7) tasakaalu läbi looduse,

8) terviseteemalisi sündmuseid,

9) joogat ja näojoogat,

10) virtuaalkursuseid.

Kõik eelneva võtab kokku meie oma teemaviide #ZENINDISEOUT.

Kutsun ülesse ka Facebookis Herbazeni lehte jälgima, sest me teeme üsna palju tasuta laive ja jagame infot. Meil on podcast, mis hetkel keskendub küll joogaõpetajate teekonnale ja mõttemaailmale, aga sealt on kindlasti põnevaid nippe ka endale. Samuti juba eelnevalt mainitud toitumisalased laivid leiab sealt. Vahepeal käime ka üritustel, teeme loenguid ja osaleme laatadel.

Kõigest täpsemalt juba „Elustiili” podcast’is: