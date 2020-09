KUULA SAADET | „Elustiil”: uus kliiniliselt testitud tervisetoode aitab vältida viirushaigustesse nakatumist

Enda viiruste eest kaitsmine pole vist mitte kunagi varem olnud nii aktuaalne teema kui sel aastal. Uues „Elustiili” podcast’is tutvustatakse selles valdkonnas eriti innovaatilist toodet – Medistus Antivirust.

Selleks puhuks on stuudiosse kutsutud Biaks OÜ tegevjuht Mart Olman. „Toode on tegelikult müügil olnud juba pea neli aastat, aga sellest on hakatud alles nüüd rohkem rääkima, sest varem pöörati endale peamiselt tähelepanu siis, kui oldi juba haige. Nüüd aga on hakatud mõtlema, kuidas haigeks jäämist ennetada.”



Esimest korda puutus Mart Medistus Antivirusega kokku 2017. aastal Šveitsi tervisemessil. „Kõndisin sellest tootest vähemalt neli või viis korda mööda. Mõtlesin, et mis asi see on. Kas nagu arvutiviiruse kaitse? Mis seos on sellel tervisega? Lõpuks aga hakkasin mõtlema, kas võiks olla tegemist tootega, mis lahendab probleemi, millega ise pidevalt kokku puutusin,” meenutab Mart ja räägib, kuidas endise sportlasena pidevalt haigeks jäi. „Sportlased ongi vastuvõtlikumad ja nii oli ka minuga. Kui läksin kuhugi sünnipäevale ja seal keegi köhis või aevastas, siis mina olin esimene, kes haigeks jäi.”



Medistus Antivirus tekitab suu ja kurgu limaskestadele kaitsva kihi, mis takistab viiruste ja bakterite sisenemist ning paljunemist inimorganismis. Toode on läbinud kliinilised uuringud ja saanud palju positiivset tagasisidet nii arstidelt, apteekritelt kui ka lõpptarbijatelt.



Kuidas Medistus Antivirust tarbida ja mida veel Biaks OÜ inimeste parema tervise nimel toodab, kuula juba podcast’ist.