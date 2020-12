Mälu veab sind pidevalt alt? Need soovitused aitavad tõesti su mälu parandada

Ostude nimekirjad, vanaema sünnipäev või telefoninumbri kaks viimast numbrit...

Paljud meist satuvad vahetevahel olukorda, kus mälu petab ja peas valitseb tühjus.

Nüüd on võimalik kehva mäluga inimestele abi pakkuda. Uurijad on leidnud mitmeid võtteid, kuidas aidata oma mälul mäletada.

1. Harjuta oma mälu enne suigatamist

Vahel võib kasuks tulla, kui lased loengu ajal pea rinnale vajuda või korraldad endale koosolekul kerge miniuinaku. Vähemalt Ühendriikide Notre Dameˇi ülikoolis tehtud uuringute põhjal leiti, et uue teadmise meelde jätmine on kergem, kui õppimise järel koheselt tukastada.

See on muuhulgas seletatav sellega, et teised ärritajad ei jõua häirita uue teadmise jõudmist mällu.

2. Kui tahad midagi meelde jätta, ütle see kõva häälega välja. Nii aitad oma mälu.

Järgmisel korral, kui paned oma autovõtmed käest, ütle endale selgel ja kõval häälel, kuhu sa need paned. Asjatundjad peavad hääle kasutamise tehnikat üheks lihtsamaks vahendiks uute teadmiste meeldejätmiseks.

3. Suru käed rusikasse

Kui pole ostunimekirja koostamise ajal paberit ja pliiatsit käepärast, võid vajalikud ostud endale teisiti meelde jätta. Ameerika Ühendriikides 2013. aastal tehtud uuringus selgub, et mälu võib värskendada ka üsna kummalisel kombel. Parema käega tuleb enne nimekirja meelde jätmist suruda peos kummipalli võimalikult kõvasti. Seejärel, kui soovitud sõnad on tarvis mälust üles leida, tuleb vasak käsi rusikasse suruda. Teadlased arvavad, et sellised liigutused aktiveerivad mäletamise eest vastutavaid ajuosasid.

4. Tantsi salsat, mäletad paremini

Uuringud on näidanud, et agar tantsu harrastamine võib mäluhäirete riski alandada.

Teatavasti parandavad just keerulised ja jõudu nõudvad tantsud nagu reggae ja salsa mälu kõige paremini.

Mida keerulisem tants, seda enam pakub see ajule väljakutseid.

5. Söö kala, saad parema mälu

Kui tahad mäletada paremini telefoninumbreid ja olulisi tähtpäevi, jälgi, et su taldrikul oleks rohkem köögivilju, pähkleid, kana ja kala. Samas vähenda punase liha ja piimatoodete tarbimist. Alabama ülikoolis läbiviidud uuring viitab sellele, et muuhulgas neil, kes eelistavad ohtralt omega-3 rasvhappeid sisaldavat nn Vahemere toiduvalikut, on risk mäluhäirete tekkimiseks 19% väiksem kui teistel.