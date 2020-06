Oled üle pika aja taas trenni tegema hakanud? On üks asi, mis tasuks eelnevalt kindlasti ära teha

Mida näitavad vereanalüüsid?

Aktiivsele tervisesportlasele, kes aina paremaid tulemusi jahib, on regulaarselt tehtavad vereanalüüsid väga olulised. Kindlasti peaks see olema tähtsal kohal ka seni kehaliselt väheaktiivsetel, alles sportimisega alustajatel. Mitmeid tipp- ja harrastussportlasi nõustav SYNLABi laboriarsti dr Anneli Raave-Sepa sõnul annavad tervisesportlastele suunatud analüüsid vajaliku pildi sportlase organismi hetkeseisust ja on aluseks sportimise või toitumise korrigeerimiseks, et hilisemaid kahjustusi ennetada. Näiteks on jooksjatel tihti mureks rauapuudus, mis mõjutab ka hemoglobiini taset. Madal hemoglobiin omakorda tähendab seda, et väsimus tekib kiiremini ja energiat on joostes vähem. Kui hemogramm või rauavaru näitav ferritiin peaks sellele probleemile viitama, tuleb vähese puuduse korral lisada menüüsse rauarikkaid toite. Olulise puuduse korral tarvitada täiendavalt rauapreparaati.

Kui lihasmarkerid kreatiini kinaas ja ASAT on normist kõrgemad, on sageli põhjus lihaste ülekoormuses — see on laboriarsti sõnul tihti jõusaaliharrastajate probleem. Samuti on sportijaile eriti oluline D-vitamiin, mõjutades koordinatsiooni, lihasjõudlust ja sooritusvõimet. Liiga kõrge taseme puhul on vaevused samad nagu D-vitamiini puudusegi korral ­– sagedamini esineb lihaspõletikke, sporditulemused ei parane ja võib esineda probleeme taastumisega.

Veres on veel mitmeid jälgimist vajavaid näitajaid. Näiteks veresuhkur, mis on organismi peamine energiaallikas. Kõrge veresuhkru tase võib viidata suhkruhaigusele, aga madal sellele, et toiduga saadud süsivesikute kogus pole kehaliseks koormuseks piisav. CRP aitab avastada lihaspõletikke. Soovitav on kontrollida lihastööks ja -lõõgastuseks vajaliku kaltsiumi ja magneesiumi taset.