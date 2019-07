Ootamatult kõrge näitaja: töötajaid, kes puutuvad tubakasuitsuga kokku kolleegide tõttu, on rohkem kui ise töökohal suitsetajaid

Värskest uuringust selgub, et tubakasuitsuga puutub Eestis sageli (vähemalt paar korda nädalas) kokku tervelt 35% töötajaist. 17% tubakasuitsuga töökohal kokku puutuvatest töötajatest on ise suitsetajad ja 18% passiivsed suitsetajad, kes peavad tubakasuitsu regulaarselt taluma suitsetavate kolleegide tõttu.

Kõige enam on passiivseid suitsetajaid tööstuses ja tootmises (23% vastanuist), klienditeeninduses (21%) ning mehaanika ja tehnika sektoris (21%). Kõige vähem on passiivseid suitsetajaid infotehnoloogia sektoris, kus kolleegide tõttu puutub regulaarselt tubakasuitsuga kokku 7% vastanutest.

Lisaks toob uuring välja väga suured erinevused meeste ja naiste vahel. Nimelt pea iga teine mees (46%) viibib sageli tubakasuitsu keskel. Naiste seas on antud näitaja tunduvalt madalam (27%). Erinevused statistikas tulenevad sellest, et meeste seas on tervelt kaks korda enam neid, kes ise töökohal suitsetavad.

Ameerika Ühendriikides on viiendik töötajatest passiivsed suitsetajad

Ameerika Ühendriikides hiljuti avaldatud mahuka uuringu (Workplace Secondhand Tobacco Smoke Exposure Among U.S. Nonsmoking Workers) andmetel on passiivne suitsetamine seal Eesti näitajatele väga sarnane – viiendik USA töötajatest on passiivsed suitsetajad.