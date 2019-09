Osaled Tallinna Maratonil? 4 nõuannet, kuidas saada parim aeg

Selleks, et kogu jooksu vältel püsiks motivatsioon ning tahe laes, on oluline seada endale ka eesmärk, milleni püüelda. Tallinna Maratoni meeskond on pannud kirja neli lihtsat kuid olulist nõuannet, kuidas oma eesmärkideni jõuda ning saavutada oma elu parim aeg.

Ära treeni üle

Kui oled eelseisva jooksu jaoks piisavalt treeninud, siis ei tasu karta, et ühe puhkepäeva jooksul saavutatud jooksuvorm kaob. Pigem ongi mõistlik päev enne startiminekut võtta veidi rahulikumalt ning lõõgastuda. Oluline on jääda rahulikuks ning üritada mitte närveerida, kuna ka see kurnab. Kui aga tunned, et just jooksmine aitab lõõgastuda ning muremõtted eemale viia, siis on mõistlik piirduda pigem rahulikuma ja tavapäraset lühema jooksuga. Kuula, mida organism ütleb ning ära üle pinguta.



Ole tuttav oma jooksuvarustusega

Vahetult enne jooksu ei ole hea aeg uuteks katsetusteks — lükka edasi uue toitumiskavaga alustamine ning uute tossude või muu varustuse proovimine. Jätka kõigega, mis on juba läbiproovitud ning toimiv osa sinu igapäevarutiinist. Ei ole just kõige meeldivam, kui esimest korda jalga pandud tossud juba esimestel kilomeetritel hõõruma hakkavad.

Tarbi piisavalt vedelikku

Küllap oled juba tüdimuseni kuulnud veejoomise olulisusest, kuid ikka ja jälle kipub see oluline tegevus ära ununema. Vett tuleks tarbida regulaarselt ning pigem väiksemate koguste kaupa. Kui tekib janutunne, siis on veekaotus organismis juba ilmne ning on oht, et korraga juuakse liiga palju. Liigjoomist tuleks aga vältida, kuna siis on kõhus oleva raskustunde tõttu keeruline ka jooksurajal. Soovituslik on tarbida päevas kaks liitrit vett, kuid täpsem päevane kogus sõltub inimese individuaalsest eripärast, ilmastikutingimustest ning jooksudistantsist.