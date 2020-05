Parim kingitus emale on Mulgimaalt pärit chaga-eliksiir

Juba kuuendat aastat vallutavad maailma Eestis tehtud tervist tugevdavad eliksiirid, mille sünni taga on ühe pere põlvkondadepikkune kogemus.

Kaua erinevate loodustoodete ekspordiga tegelenud Siim Kabritsa peres on aastakümneid erinevate terviseprobleemide puhul abi otsitud just meie loodusest ja ravimtaimedest. Emadepäeva eel meenutab ta, kuidas ema valmistas chaga'l ehk mustal pässikul põhinevat terviselisandit raske haigusega võitleva vanaema jaoks. Selle pere naisliini isiklikust kogemusest sündiski idee suguvõsas kasutusel olev retsept tänapäeva tehnoloogia ja teadusavastuste toel laiema tarbijaskonnani tuua. Nüüd vallutab kõnealune terviselisand kaubamärgi Chaga Healt nime all maailma.

Siim Kabrits usub, et Eestimaa põhjamaine loodus on see, mis eristab meid ülejäänud maailmast, kus keskkonnaprobleemid aina kõnekamalt pead tõstavad. „Ettevõttena ongi meil täita üks eriline missioon: ühendada omavahel teaduse innovaatilisus ja see, mis on üks eriline osa eestlaseks olemisest – meie puhas loodus,“ räägib ta Chaga OÜ asutaja ja tegevjuhina. Mulgimaal tegutsev ettevõte alustas 2014. aastal immuunsussüsteemi toetavate chaga-eliksiiride tootmisega, ent järjest enam kasvatatakse võimekust väärindada Eestimaa loodust laiemalt. Esimesena jõudis turule Chaga Elemental eliksiir, mis sisaldab lisaks mustale pässikule ka raudrohtu, männikasve, aaloed, mett ja teisi kodumaiseid ravimtaimi. Mõni aasta hiljem laiendati tooteportfelli Chaga Immuno eliksiiriga, kus alkohol asendati astelpaju ja C-vitamiiniga. Mõlemad eliksiirid on suurepäraseks emadepäevakingituseks.

” Must pässik on meie kodumaa looduse tõeline superstaar. Siim Kabrits

Chaga-eliksiirid on Kabritsa sõnul eelkõige mõeldud toetama meie imuunsussüsteemi ja olema lisajõu allikaks võitluses erinevate viirustega. „Chaga's usutakse olevat ligi 200 bioaktiivset ainet ja igal aastal viiakse läbi üha enam teaduskatseid, et seal sisalduvate ainete ning nende mõju kohta tervisele üha rohkem teada saada. Usun, et lähiaastatel kuuleme suuri uudiseid teadusmaailmast ja tõestusi selle kohta, et chaga ehk must pässik on meie kodumaa looduse tõeline superstaar,“ räägib Kabrits.

Meditsiinliste seente kasvatamise ajajärk

Eelmisel aastal toimus ettevõtte arengus uue strateegilise liini avamine – siseneti meditsiiniseente kasvatamise maailma, pakkudes sel moel metsaomanikule võimalust väärindada metsa seda maha võtmata. „Meie huvi on see, et chaga't kui toorainet jaguks kasvava nõudlusega toimetulekuks,“ räägib Kabrits. „Seetõttu saavad soovijad kasvatada oma kasemetsas chaga't ja teenivad metsa säilitades samal ajal ka tulu,“ lisab ta.

Kabritsa hinnangul on praegune eriolukord toonud kaasa inimeste väärtushinnangute muutuse ja pöördumise uute innovaatiliste võimaluste poole, kuidas oma organismi toetada ja tugevdada: „Nii saavadki minu pere esiemade retseptil põhinevad chaga'st valmistatud tervisetooted inimesi aidata.“

Läheneva emadepäeva eel ütleb Kabrits, et ettevõtte edus on suur roll tema emal ja vanaemal, kes tutvustasid talle Eestimaa loodust ja selle tervist toetavat väge: „Praegu pöörduvad inimesed rohkem kui iial varem tagasi looduse poole ja leiavad sellest tuge. Meil on hea meel, et saame rääkida meie looduse lugu Eestis ja viia selle ka kodumaalt väljapoole.”

