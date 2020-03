Pisipojaga intensiivis oleva ema palve: Ellujäämine ei sõltu arstidest. Ellujäämine sõltub Sinust. Sellest, mida Sina teed

See, kas Sul on lootust, sõltub a. sellest, kas on piisavalt seadmeid, mida Sa vajad ja b. inimesi, kes kõiki neid käigus hoiavad- hingamisaparaati, intubeerimist, rohtude annustamist, lihtsat vereproovigi. Arste, õdesid, põetajaid… Või arvad, et teed ise?

Needsamad arstid, õed ja põetajad peavad saama turvaliselt oma kodust oma tööle, ilma haigestumata. Ilma osakondadesse haigust kaasa toomata. Nad kõik on kõhklematult valmis ja tegutsevad. Täna võitlevad nad meie poja elu eest. Samamoodi teevad nad siis, kui saabud Sina või keegi teine. Aga nad kestavad seni, kuni on terved. Uusi pole asemele võtta. Võib-olla on mitmed neist kahe nädala pärast tõesti taas rivis. Aga Sinu jaoks on ju hilja. Samamoodi on hilja selle osakonna praeguste patsientide jaoks.

Niisiis, mul on Sulle palve. Ühest küljest suurim, mis olla saab. PÄÄSTA ELUSID.

Teisest küljest väike. Igati jõukohane ja ära ütle, et Sa ei saa.

VÄLDI KONTAKTI. PÜSI KODUS. JÄÄ TERVEKS. JUBA TÄNA.

Jah, ma saan aru, et raha tuleb teenida ja tööl käia. Et muidu ei ole perele midagi lauale panna. Et pangalaen tahab maksmist. Aga oled Sa PÄRISELT nõus maksma surmadega? Mitmega? Meie inimeste surmadega? SINU inimeste surmadega?

Ellujäämine ei sõltu tegelikult arstidest. Nad suudavad päästa kümneid, aga mitte tuhandeid. Mitte korraga.

Ellujäämine sõltub hoopis Sinust. Sellest, mida Sina teed. Mida Su pere teeb. Mida Su ettevõte teeb.

Kas paned poodi minnes kindad kätte ja maski ette? Vabaned neist turvaliselt ja oma autorooli, koduust ja kodu võimaliku viirusega saastamata? Kas planeerid toidukorrad, et käia poes vaid korra nädalas või veelgi harvemini? Ja ÜKSI, mitte perega koos. Kas desinfitseerid/pesed hoolikalt käsi poeskäigu järel? Kasutad tanklas kindaid? Vajutad PIN-koodi kaitstult? Lood ettevõtjana kontaktivaba kaubavahetuse võimaluse? Leiad oma töötajale kaugtöö? Oled palju õues, aga mitte ülerahvastatud matkaradadel ja mänguväljakutel? Selgitad lastele, miks ka neil tuleb kõige sellega arvestada ja sellest kinni pidada?

Kui jah, siis hoia nii. Kui ei, siis hakka pihta. Palun.

Selles sõjas pannakse võitjad ja kaotajad paika TÄNA.

Kumb Sina oled?”