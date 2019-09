Puuke peab kartma ka sügiskuudel! Kui kaua puugid veel täpselt aktiivsed on?

KODUTOHTER: Ekslikult arvatakse, et sügisel puugihaigusi ei saa, sest puugid on ohtlikud ainult mais-juunis. Tegelikult püsib puugioht kuni külmade saabumiseni. Sama kaua püsib ka võimalus nakatuda. Kuidas olla kindel, et sa ei ole nakatunud puukentsefaliiti või -borrelioosi? Millised on põhilised sümptomid ja millal tasub teha analüüsid?